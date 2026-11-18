मध्यप्रदेश: टोल पर रोकी गाड़ी तो भड़के वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष, पूछा- जानते हो मैं कौन हूं?
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Wed, 18 Nov 2026 08:08 AM IST
सार
रीवा के जोगनई टोल प्लाजा पर वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष संजय नागाइच और टोल कर्मचारियों के बीच हुई बहस का एक महीने पुराना वीडियो वायरल हो गया है। नागाइच ने कर्मचारियों पर अभद्र व्यवहार और जातिसूचक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
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विस्तार
मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष संजय नागाइच एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। रीवा जिले के जोगनई टोल प्लाजा पर टोल कर्मचारियों के साथ उनकी तीखी बहस का एक महीने पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में नागाइच टोल कर्मचारी से यह पूछते नजर आ रहे हैं कि क्या वह जानता है कि वे कौन हैं? कर्मचारी के इनकार करने पर वे उसका नाम पूछते हैं। कर्मचारी अपना नाम राहुल बताता है। यह घटना 17 और 18 अक्टूबर की दरमियानी रात की बताई जा रही है। उस समय नागाइच दौरे से लौट रहे थे। रायपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले टोल प्लाजा पर कर्मचारियों ने उनकी गाड़ी को रोक दिया था। इसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ।
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नागाइच ने इस मामले में टोल प्लाजा के कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि वाहन में वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के होने की जानकारी देने के बावजूद काफी देर तक बैरियर नहीं खोला गया। टोल कर्मचारी राहुल पर उन्होंने जातिसूचक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार, नागाइच ने टोल प्लाजा के प्रभारी धीरेन्द्र सिंह को फोन कराया तो उन्होंने भी ऊंची आवाज में बात की। इसके बाद नागाइच ने दोनों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अब घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मामला फिर चर्चा में आ गया है।
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नागाइच ने इस मामले में टोल प्लाजा के कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि वाहन में वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के होने की जानकारी देने के बावजूद काफी देर तक बैरियर नहीं खोला गया। टोल कर्मचारी राहुल पर उन्होंने जातिसूचक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार, नागाइच ने टोल प्लाजा के प्रभारी धीरेन्द्र सिंह को फोन कराया तो उन्होंने भी ऊंची आवाज में बात की। इसके बाद नागाइच ने दोनों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अब घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मामला फिर चर्चा में आ गया है।
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