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मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी और शासकीय सेवा से जुड़ा 25 साल पुराना दो बच्चों का नियम अब खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंदसौर के गांधीसागर में हुई डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश सिविल सेवा के उन प्रावधानों को हटाने की मंजूरी दी गई, जिनके तहत दो से अधिक जीवित संतान होने पर सरकारी नौकरी के लिए अपात्र माना जाता था और पहले से नौकरी कर रहे कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती थी। इस फैसले से उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जिनके खिलाफ तीसरी संतान होने के आधार पर विभागीय जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है। हालांकि, जिन मामलों में पहले ही अंतिम दंडादेश जारी हो चुका है, उन्हें दोबारा नहीं खोला जाएगा। दरअसल, प्रदेश में यह नियम 26 जनवरी 2001 से लागू था। तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इसे लागू किया था। इसके तहत यदि किसी व्यक्ति की दो से अधिक जीवित संतान हैं और उनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके बाद हुआ है, तो उसे सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अपात्र माना जाता था। यह प्रावधान मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के उपनियम (6) में शामिल किया गया था।