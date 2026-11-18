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भोपाल में किसानों की समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने बुधवार को सरकार के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन किया। प्रदेशभर से ट्रैक्टर और कारों के साथ राजधानी पहुंचे किसानों को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास का घेराव करने से पहले ही पुलिस ने रोक दिया। खजूरी कला से लेकर लिंक रोड तक पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की आवाजाही रोकने के लिए बैरिकेडिंग की। लिंक रोड पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन चलाया। पानी की तेज बौछारों के बीच अफरा-तफरी मच गई। इस दौरान सपा के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवराज यादव समेत कई कार्यकर्ता घायल हो गए। सपा ने इस प्रदर्शन में 500 ट्रैक्टर लाने का दावा किया था। पार्टी ने इसे समाजवादी किसान पीडीए पंचायत नाम दिया। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आसपास के जिलों से किसान ट्रैक्टरों और कारों के जरिए भोपाल पहुंचे। पार्टी का उद्देश्य किसानों की समस्याओं के साथ आम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना और मुख्यमंत्री व केंद्रीय कृषि मंत्री के आवास तक मार्च कर घेराव करना था। हालांकि, पुलिस की बैरिकेडिंग के चलते किसानों का काफिला आगे नहीं बढ़ सका।