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बर्ड फ्लू से मुर्गियों और अन्य पक्षियों को बचाने की दिशा में भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भोपाल स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान (NIHSAD) ने H5N1 बर्ड फ्लू वायरस के खिलाफ देश की पहली स्वदेशी चिकन वैक्सीन विकसित की है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान 20 नवंबर को भोपाल में इस वैक्सीन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस स्वदेशी वैक्सीन के विकसित होने से देश में बर्ड फ्लू की रोकथाम और नियंत्रण को मजबूती मिलने की उम्मीद है। अब तक H5N1 वायरस के खिलाफ भारत में ऐसी कोई विशिष्ट स्वदेशी वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में भोपाल के वैज्ञानिकों की यह उपलब्धि पशुपालन और पोल्ट्री क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।