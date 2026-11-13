एमपी: प्रदेश सरकार 17 नवंबर को लेगी तीन हजार करोड़ का कर्ज, नवंबर में अब तक 15,573 करोड़ चुकाए भी

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प्रदेश सरकार एक बार फिर बाजार से तीन हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेने जा रही है। 17 नवंबर को भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से यह ऋण लिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस राशि का इस्तेमाल सड़क, सिंचाई, बिजली और अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं में किया जाएगा। सरकार ने यह भी बताया कि चालू वित्त वर्ष में नवंबर के दूसरे सप्ताह तक 15,573 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाया भी गया है। तीन हजार करोड़ रुपये का यह कर्ज एक-एक हजार करोड़ रुपये की तीन किस्तों में लिया जाएगा। चालू वित्त वर्ष 2026-27 में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के लिए करीब 87 हजार करोड़ रुपये की कुल उधारी सीमा तय की है। इसमें शुरुआती नौ महीनों के लिए 58,274 करोड़ रुपये का बाजार ऋण लेने की अनुमति है। राज्य सरकार नवंबर के दूसरे सप्ताह तक 48,900 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है। अब प्रस्तावित तीन हजार करोड़ रुपये का ऋण भी इसी सीमा के भीतर लिया जाएगा।