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छोटे से नमूने से खुलेगी प्रजाति की पहचान

डीएनए बारकोडिंग तकनीक में किसी जीव के आनुवंशिक कोड के विशिष्ट हिस्से का विश्लेषण कर उसकी प्रजाति की पहचान की जाती है। इसके लिए त्वचा, मांस, पंख या अन्य जैविक ऊतक का छोटा नमूना लिया जाता है। फिर डीएनए निकालकर पीसीआर तकनीक से उसकी प्रतियां तैयार की जाती हैं। इसके बाद डीएनए अनुक्रम का मिलान अंतरराष्ट्रीय आनुवंशिक डेटाबेस से किया जाता है। इससे संबंधित जीव की प्रजाति की पहचान करने में मदद मिलती है। विज्ञापन



वन्यजीवों के अवशेष से भी खुल सकता है राज

इस तकनीक का एक महत्वपूर्ण उपयोग वन्यजीव अपराधों की जांच में हो सकता है। अवैध शिकार या वन्यजीवों के अंगों की तस्करी से जुड़े मामलों में जब्त मांस, ऊतक और अन्य जैविक अवशेषों की पहचान की जा सकती है। इससे यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि नमूना किस प्रजाति का है। इसके अलावा बाजार में बिकने वाली मछलियों और समुद्री खाद्य पदार्थों की प्रजाति की पुष्टि तथा मिलावट की जांच में भी यह तकनीक उपयोगी हो सकती है। विज्ञापन विज्ञापन



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छह शोधार्थियों ने भी दिया योगदान

इस पेटेंट में डॉ. आरके गर्ग के साथ शोधार्थी दीपक रघुवंशी, निकिशा महोबिया, गायत्री बाथम, काजल सिंह, शिवानी बागरी और नीलिमा माडामे का योगदान रहा। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. दीनदयाल बेदिया ने इस उपलब्धि पर डॉ. गर्ग और शोधार्थियों को बधाई दी। उन्होंने भविष्य में भी ऐसे शोध कार्यों के लिए विश्वविद्यालय की ओर से हरसंभव सहायता देने की बात कही।



डीएनए बारकोडिंग तकनीक में किसी जीव के आनुवंशिक कोड के विशिष्ट हिस्से का विश्लेषण कर उसकी प्रजाति की पहचान की जाती है। इसके लिए त्वचा, मांस, पंख या अन्य जैविक ऊतक का छोटा नमूना लिया जाता है। फिर डीएनए निकालकर पीसीआर तकनीक से उसकी प्रतियां तैयार की जाती हैं। इसके बाद डीएनए अनुक्रम का मिलान अंतरराष्ट्रीय आनुवंशिक डेटाबेस से किया जाता है। इससे संबंधित जीव की प्रजाति की पहचान करने में मदद मिलती है।इस तकनीक का एक महत्वपूर्ण उपयोग वन्यजीव अपराधों की जांच में हो सकता है। अवैध शिकार या वन्यजीवों के अंगों की तस्करी से जुड़े मामलों में जब्त मांस, ऊतक और अन्य जैविक अवशेषों की पहचान की जा सकती है। इससे यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि नमूना किस प्रजाति का है। इसके अलावा बाजार में बिकने वाली मछलियों और समुद्री खाद्य पदार्थों की प्रजाति की पुष्टि तथा मिलावट की जांच में भी यह तकनीक उपयोगी हो सकती है।इस पेटेंट में डॉ. आरके गर्ग के साथ शोधार्थी दीपक रघुवंशी, निकिशा महोबिया, गायत्री बाथम, काजल सिंह, शिवानी बागरी और नीलिमा माडामे का योगदान रहा। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. दीनदयाल बेदिया ने इस उपलब्धि पर डॉ. गर्ग और शोधार्थियों को बधाई दी। उन्होंने भविष्य में भी ऐसे शोध कार्यों के लिए विश्वविद्यालय की ओर से हरसंभव सहायता देने की बात कही।

मछली की प्रजाति कौन-सी है, किसी जैविक अवशेष का संबंध किस जीव से है या जब्त किया गया मांस किसी संरक्षित वन्यजीव का तो नहीं? ऐसे सवालों के जवाब तलाशने में अब बरकतउल्ला विश्वविद्यालय का शोध नई दिशा दे सकता है। विश्वविद्यालय के बायोसाइंस विभाग ने डीएनए बारकोडिंग आधारित पोर्टेबल उपकरण विकसित किया है। इस नवाचार को पेटेंट मिला है। इससे मछलियों और अन्य वन्यजीवों की प्रजातियों की आनुवंशिक पहचान को अधिक सुविधाजनक बनाने की संभावनाएं खुली हैं। इस उपकरण का पेटेंट 'पोर्टेबल फिश डीएनए बारकोडिंग एंड आइडेंटिफिकेशन डिवाइस' शीर्षक से प्रदान किया गया है। इस शोध का नेतृत्व बायोसाइंस विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉ. आरके गर्ग ने किया। उनके साथ शोधार्थियों की टीम भी शामिल रही। यह तकनीक मत्स्य अनुसंधान के साथ जैव विविधता संरक्षण और वन्यजीव अपराधों की जांच में उपयोगी हो सकती है।