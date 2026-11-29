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ट्रिब्यूनल ने मुख्य सचिव, पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव और राज्य वेटलैंड प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वे चार सप्ताह के भीतर अनुपालन हलफनामा प्रस्तुत करें। जमीनी सत्यापन और वैज्ञानिक सीमांकन की प्रक्रिया को चार महीने में पूरा करना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए तमिलनाडु के चार स्तरीय मॉडल को लागू किया जाएगा। इसमें मोबाइल जीआईएस आधारित जमीनी सत्यापन, डिजिटल मैपिंग, राजस्व रिकॉर्ड का मिलान और डिफरेंशियल जीपीएस सर्वेक्षण शामिल हैं। सीमा तय करने के बाद वहां स्थायी सीमा स्तंभ भी लगाए जाएंगे।राज्य वेटलैंड प्राधिकरण को निर्देश दिया गया है कि वह जिला कलेक्टरों को 2.25 हेक्टेयर से छोटे वेटलैंड्स और जल निकायों की पहचान करने के आदेश जारी करे। इन छोटे जल क्षेत्रों को अधिसूचित करके फेंसिंग, सीमा स्तंभों और सघन वृक्षारोपण के माध्यम से संरक्षित किया जाएगा। सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य वेटलैंड प्राधिकरण और नगर निगम द्वारा 2 सितंबर के आदेश पर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। सभी संबंधित विभागों को अगली सुनवाई 8 दिसंबर से कम से कम एक दिन पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।संयुक्त समिति की रिपोर्ट में शाहपुरा झील के पास प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय भवन और एक सरकारी स्कूल के संभावित अतिक्रमण की बात सामने आई है। इस पर ट्रिब्यूनल ने भोपाल कलेक्टर और राज्य वेटलैंड प्राधिकरण को नापजोख कराने और किसी भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करके एक सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। संबंधित उपजिलाधिकारी को भी एक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करना होगा। इस हलफनामे में यह प्रमाणित करना होगा कि झील के प्रतिबंधित फुल टैंक लेवल क्षेत्र में कोई अतिक्रमण नहीं है और न ही इसमें बिना उपचारित सीवेज का जल डाला जा रहा है।