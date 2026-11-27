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जबलपुर से देवास होते हुए इंदौर और उज्जैन तक औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इससे देवास में उद्योगों के विस्तार के लिए जमीन की उपलब्धता से जुड़ी समस्या दूर करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को देवास में मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के तहत उद्यमियों से संवाद के दौरान यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवास प्रदेश का पुराना औद्योगिक क्षेत्र है और यहां नए उद्योग लगाने की काफी संभावनाएं हैं। सरकार औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने पर काम कर रही है। उद्योगों के उत्पादों की गुणवत्ता और मानकों की जांच के लिए आधुनिक प्रयोगशाला स्थापित करने की दिशा में भी प्रयास किए जाएंगे। देवास के पास देश का पहला डीप टेक रिसर्च पार्क भी विकसित हो रहा है, जिससे उद्योगों को नई तकनीक और अनुसंधान का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि औद्योगिक पार्कों में अब आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति देने के प्रावधान किए जा रहे हैं। इससे वहां फाइव स्टार होटल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और श्रमिकों के रहने की सुविधाएं विकसित हो सकेंगी।