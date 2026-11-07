एमपी: सारंग का कांग्रेस पर हमला- विधानसभा का इस्तेमाल जनहित नहीं, राजनीतिक चेहरा चमकाने के लिए करती है पार्टी

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विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र की अवधि को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की ओर से पांच दिवसीय सत्र पर सवाल उठाए जाने के बाद मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायकों ने पुराने सत्रों में ऐसा कौन-सा काम किया है, जिससे यह साबित हो कि उन्होंने विधानसभा का सदुपयोग किया। कांग्रेस सत्र के दौरान केवल नकारात्मक बातें करती है। उसके विधायक जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय अपना राजनीतिक चेहरा चमकाने के लिए सदन का इस्तेमाल करते हैं। सारंग ने कहा कि भाजपा सरकार विधानसभा सत्र का सदुपयोग करती है और हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार रहती है। जिस विधायक दल में अनुशासन नहीं है और जहां नेता प्रतिपक्ष को ही नेता नहीं माना जाता, उसे इस तरह के सवाल नहीं उठाने चाहिए।