ओरछा में 127 करोड़ से बन रहा श्रीरामराजा लोक, सीएम ने रामराजा सरकार के दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की

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मुख्यमंत्री मोहन यादव शनिवार को छोटी दीपावली पर निवाड़ी जिले की धार्मिक नगरी ओरछा पहुंचे। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध श्रीरामराजा सरकार मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ओरछा का श्रीरामराजा मंदिर आस्था और श्रद्धा का प्रमुख केंद्र है। यहां धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इन्हें आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार 126.96 करोड़ रुपये की लागत से श्रीरामराजा लोक का निर्माण करा रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्य तय समय-सीमा में और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मान्यता है कि भगवान श्रीराम दिन में ओरछा में राजा के रूप में विराजमान रहते हैं। यहां आकर हर व्यक्ति का मन श्रद्धा से भर जाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में भगवान श्रीराम का धाम और उज्जैन में महाकाल लोक के विकास से धार्मिक पर्यटन को नई पहचान मिली है। मध्यप्रदेश में भी धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ओरछा को भी इसी दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल धार्मिक स्थलों का विकास करना नहीं, बल्कि इसका लाभ स्थानीय लोगों तक पहुंचाना भी है। किसानों, युवाओं, गौपालकों और समाज के सभी वर्गों की खुशहाली के लिए सरकार काम कर रही है। ओरछा में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।