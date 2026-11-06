मध्यप्रदेश: एमपी भाजपा में डॉ. निशांत खरे को प्रदेश कार्यालय प्रभारी की जिम्मेदारी, आदेश जारी

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मध्यप्रदेश भाजपा ने प्रदेश कार्यालय प्रभारी की जिम्मेदारी डॉ. निशांत खरे को सौंपी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इस संबंध में आदेश जारी किया। डॉ. खरे अभी प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। नई नियुक्ति के बाद संगठन में उनकी भूमिका और बढ़ गई है। अब वे प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ प्रदेश भाजपा कार्यालय के कामकाज का दायित्व भी संभालेंगे। डॉ. निशांत खरे इंदौर के रहने वाले हैं और पेशे से प्लास्टिक सर्जन हैं। उन्होंने एमबीबीएस के बाद जनरल सर्जरी में एमएस और प्लास्टिक सर्जरी में एमसीएच की डिग्री हासिल की है। चिकित्सा क्षेत्र के साथ वे लंबे समय से सामाजिक और सार्वजनिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहे हैं।