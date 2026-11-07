दीपावली पर भोपाल में आज शाम लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त: स्थिर लग्न में करें पूजा,जानें विधि, सामग्री और खास संयोग

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भोपाल में सूर्यास्त शाम 5:38 बजे होगा। प्रदोष काल शाम 5:38 से रात 8:13 बजे तक रहेगा। वहीं वृषभ स्थिर लग्न शाम 6:02 से रात 8:01 बजे तक रहेगा। इसी अवधि में महालक्ष्मी और गणेश पूजन का विशेष मुहूर्त है।सूर्यास्त : शाम 5:38 बजेप्रदोष काल : शाम 5:38 से रात 8:13 बजेस्थिर वृषभ लग्न : शाम 6:02 से रात 8:01 बजेमहालक्ष्मी पूजन : शाम 6:02 से रात 8:01 बजेअमावस्या प्रारंभ : सुबह 11:27 बजेअमावस्या समाप्त : 9 नवंबर को दोपहर 12:31 बजेपंडित जगदीश शर्मा के अनुसार, दीपावली पर पूजन से पहले घर और पूजा स्थल की साफ-सफाई कर लें। पूजा के लिए चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद विधि-विधान से पूजन करें।चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। उस पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमाओं के सामने दीपक और धूप रखें।तांबे या मिट्टी के कलश में जल भरें। उसमें सुपारी, अक्षत और सिक्का डालकर ऊपर आम या अशोक के पत्ते और नारियल रखें।भगवान गणेश को तिलक लगाकर दूर्वा, पुष्प और मोदक अर्पित करें। उनसे निर्विघ्न पूजा की कामना करें।मां लक्ष्मी को रोली, अक्षत, कमल या अन्य पुष्प, फल, मिठाई और खीर अर्पित करें। माता को लाल वस्त्र और श्रृंगार सामग्री भी चढ़ाई जा सकती है।धन के अधिपति भगवान कुबेर का स्मरण कर धन और व्यापार में उन्नति की कामना करें। तिजोरी और धन रखने के स्थान पर भी दीपक जलाएं।व्यापारी अपने नए बहीखातों, कलम और लेखा-जोखा की पूजा करें। नए वित्तीय कार्यों की शुरुआत के लिए मंगल कामना करें।मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की आरती करें। परिवार के सभी सदस्य मिलकर पूजा में शामिल हों।पूजा के बाद परिवार और आसपास के लोगों में प्रसाद बांटें।दीपावली पूजन के लिए रोली, कुमकुम, हल्दी, अक्षत, चंदन, फूल, माला, कमल पुष्प, लाल कपड़ा, कलश, नारियल, आम के पत्ते, सुपारी, पान, लौंग, इलायची, धूप, अगरबत्ती, घी, रुई की बत्ती, मिट्टी के दीपक, फल, मिठाई, खील, बताशे, पंचामृत, गंगाजल और पूजा की थाली तैयार रखें। इसके अलावा मां लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा, चांदी या अन्य धातु के सिक्के और बहीखाता पूजन के लिए कलम रखें।पूजन के दौरान श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार मंत्रों का जाप कर सकते हैं।गणेश मंत्रॐ गं गणपतये नमः।महालक्ष्मी मंत्रॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः।कुबेर मंत्रॐ यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये धनधान्यसमृद्धिं मे देहि दापय स्वाहा।मंत्र जाप के बाद मां लक्ष्मी से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करें।दीपावली पर दीपदान का विशेष महत्व है। घर के मुख्य द्वार, आंगन, खिड़कियों, पूजा स्थल और तुलसी चौरे पर दीपक जलाने की परंपरा है। घर के कोनों में भी रोशनी रखें। धार्मिक मान्यता के अनुसार दीप जलाना अंधकार पर प्रकाश और सकारात्मकता की विजय का प्रतीक है। कई परिवारों में यमदीपदान और घर के बाहर दीपक रखने की परंपरा भी निभाई जाती है।पूजा स्थल और घर को गंदा न रखें।पूजा के दौरान जल्दबाजी और अव्यवस्था से बचें।मां लक्ष्मी और गणेश की पूजा से पहले गणेश जी का पूजन करें।दीपक जलाते समय आग से सुरक्षा का ध्यान रखें।जरूरतमंदों और गरीबों को यथासंभव अन्न, वस्त्र और मिठाई का दान करें।घर और आसपास के लोगों के प्रति सद्भाव और सहयोग का भाव रखें।पंडित जगदीश शर्मा के अनुसार, इस बार अमावस्या तिथि 8 नवंबर को सुबह 11:27 बजे शुरू होकर 9 नवंबर को दोपहर 12:31 बजे तक रहेगी। रविवार को प्रदोष काल में दीपावली और महालक्ष्मी पूजन किया जाएगा। अगले दिन सोमवार को सोमवती अमावस्या होने से स्नान, दान, जप और पितरों के निमित्त धार्मिक कार्यों का विशेष महत्व रहेगा।8 नवंबर, रविवार: दीपावली और महालक्ष्मी पूजन।9 नवंबर, सोमवार: सोमवती अमावस्या, स्नान और दान-पुण्य।10 नवंबर, मंगलवार: गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव।11 नवंबर, बुधवार: चित्रगुप्त पूजन और भाई दूज।