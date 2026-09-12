भोपाल: मास्टर प्लान नहीं तो सड़क पर उतरेगी कांग्रेस, पटवारी बोले- 50 हजार लोगों के साथ इंदौर से भोपाल आएंगे

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पटवारी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने भाजपा को केंद्र और प्रदेश दोनों में सरकार बनाने का अवसर दिया। सांसद, विधायक और महापौर तक चुने, लेकिन अब उसी जनता को अपने फैसले की कीमत चुकानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि अब लोगों के बीच भाजपा के बजाय कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर चर्चा बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान जैसे सीधे तौर पर आम लोगों, कारोबारियों और शहर के भविष्य से जुड़े मुद्दे पर सरकार से सवाल होना चाहिए। कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रही है और आंदोलन को आगे बढ़ाएगी।पटवारी ने प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में हुई घटनाओं और सरकार की नीतियों को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने बालाघाट, सागर, छिंदवाड़ा और इंदौर का जिक्र करते हुए सरकार को घेरा। भाजपा सरकार पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने इसे ‘कैंसर का कीटाणु’ तक कह दिया। उनका कहना था कि सरकार को जनता से जुड़े मुद्दों पर जवाब देना चाहिए।पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि नियमानुसार शहर के विकास की दिशा तय करने के लिए मास्टर प्लान समय-समय पर अपडेट होना चाहिए, लेकिन भोपाल में लंबे समय से नई योजना नहीं आई है। इसका सीधा असर शहर के रहवासियों और कारोबारियों पर पड़ रहा है। शर्मा ने आरोप लगाया कि जमीन के आवासीय और व्यावसायिक इस्तेमाल से जुड़े हितों के कारण मास्टर प्लान को लटकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भोपाल का आखिरी मास्टर प्लान 1995 में तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार के समय आया था, जो 2005 तक के लिए था। इसके बाद नई योजना अब तक लागू नहीं हो सकी।शर्मा ने भी पटवारी के ऐलान को दोहराते हुए कहा कि तीन महीने में मास्टर प्लान जारी नहीं हुआ तो 50 हजार लोगों के साथ इंदौर से भोपाल तक पदयात्रा निकाली जाएगी और सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। कार्यक्रम में विधायक नितेंद्र सिंह राठौर, मुकेश नायक सहित कांग्रेस के अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।