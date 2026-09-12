MP का फर्जी पासपोर्ट कांड: 2025 में 5 आवेदकों की सिफारिश वापस हुई, फिर रियल चौधरी को कैसे मिली क्लीन चिट?

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मध्य प्रदेश में बांग्लादेशी नागरिकों के फर्जी दस्तावेजों से पासपोर्ट बनवाने के मामले में अब एक ऐसा पुराना घटनाक्रम सामने आया है, जिसने पुलिस की पिछली जांच पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दावा है कि इस मामले का सुराग पुलिस को 2025 में ही मिल गया था। तब रियल चौधरी उर्फ भंते मेतानंद से पूछताछ भी हुई थी। पांच पासपोर्ट आवेदकों की सिफारिश वापस ली गई, लेकिन इसके बाद रियल चौधरी को क्लीन चिट दे दी गई। अब एसटीएफ की मौजूदा जांच में फर्जी दस्तावेजों से बड़ी संख्या में पासपोर्ट बनाए जाने का मामला सामने आने के बाद 2025 की वह कार्रवाई फिर चर्चा में है।