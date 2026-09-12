मध्य प्रदेश: एनएचएआई के सदस्य ने उज्जैन-गरोठ कॉरिडोर पर अतिक्रमण देख जताई नाराजगी, तुरंत हटाने के निर्देश

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मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति और व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत जानने पहुंचे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के सदस्य (परियोजना) विपिनेश शर्मा ने उज्जैन-गरोठ कॉरिडोर पर अतिक्रमण को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को हाईवे से अतिक्रमण प्राथमिकता के आधार पर हटाने और इसे दोबारा नहीं होने देने के निर्देश दिए। साथ ही नियमित पेट्रोलिंग और निगरानी बढ़ाने को कहा। शर्मा ने दौरे के दौरान करीब 140 किलोमीटर लंबे उज्जैन-गरोठ कॉरिडोर के तीनों पैकेजों का निरीक्षण किया। निर्माणाधीन पैकेज-1 में उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता देखी। निर्माणाधीन आरई वॉल सहित अन्य संरचनात्मक कार्यों का जायजा लेते हुए उन्होंने तकनीकी मानकों के पालन पर जोर दिया। अधिकारियों और निर्माण एजेंसी को तय समयसीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण की गुणवत्ता से किसी भी स्थिति में समझौता नहीं किया जाए।