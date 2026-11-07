एमपी: विधायक के सरकारी आवास में युवक-युवती मिलने से मचा हड़कंप, विधानसभा सचिवालय ने जांच बैठाई

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विधायक विश्राम गृह में कांग्रेस विधायक के सरकारी आवास पर युवक और युवती के मिलने का मामला सामने आया है। महिदपुर से विधायक दिनेश जैन बोस ने आरोप लगाया है कि 2 नवंबर को जब वे अपने आवास पहुंचे तो वहां एक युवक और युवती आपत्तिजनक स्थिति में थे। विधायक के अनुसार, दोनों पुलिसकर्मी थे और उनके पहुंचने पर वर्दी पहनकर वहां से चले गए। घटना की शिकायत के बाद विधानसभा सचिवालय ने जांच शुरू करा दी है। विधायक जैन ने बताया कि वे 2 नवंबर को भोपाल पहुंचे थे। विधायक विश्राम गृह के खंड-3 में उन्हें आवंटित आवास पर जाने के बाद वहां युवक-युवती को देखकर वे हैरान रह गए। उनका कहना है कि दोनों पुलिस विभाग से जुड़े थे। विधायक के पहुंचने पर एक युवक ने पहले ही वर्दी पहन ली थी, जबकि दूसरे ने उनके सामने कपड़े बदले और वर्दी पहनी। इसके बाद दोनों वहां से चले गए।