भोपाल: 40 फीट गहरे कुएं में समाई कार, चार युवकों की अटकी सांसें; कांच तोड़कर निकले बाहर, ढाई घंटे चला रेस्क्यू

राजधानी के निपानिया जाट में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। चार युवकों से भरी एक कार अनियंत्रित होकर करीब 40 फीट गहरे पानी से भरे कुएं में जा गिरी। कार पानी में डूबने लगी तो अंदर फंसे युवकों की जान पर बन आई। गनीमत रही कि चारों को तैरना आता था। स्थानीय लोगों की मदद से कार का अगला कांच तोड़कर वे बाहर निकलने में सफल रहे। करीब ढाई घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद कार को भी कुएं से बाहर निकाल लिया गया।

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