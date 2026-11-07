एमपी: सीएम यादव बोले- खेती के साथ पशुपालन और दूध उत्पादन से बढ़ेगी किसानों की आय, दीपावली की दी बधाई

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मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश को अगले दो साल में दुग्ध उत्पादन के मामले में देश में नंबर वन बनाया जाएगा। अभी प्रदेश दुग्ध उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए खेती के साथ पशुपालन और दूध उत्पादन को भी प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए प्रदेश की ग्राम पंचायतों में दूध संकलन के लिए दुग्ध सहकारी समितियां बनाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री शनिवार को मुख्यमंत्री निवास में पत्रकारों के साथ दीपावली मिलन समारोह में संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश कृषि आधारित राज्य है, लेकिन किसानों की समृद्धि केवल फसल उत्पादन तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। पशुपालन, मत्स्य पालन और उद्यानिकी को भी खेती का हिस्सा बनाकर किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सकती है। सरकार सिंचाई का रकबा बढ़ाने के साथ किसानों को दिन में 10 घंटे बिजली देने की शुरुआत कर चुकी है। नदी जोड़ो अभियान से भी खेती-किसानी को लाभ मिलेगा।