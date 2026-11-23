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मध्यप्रदेश में कम बारिश के कारण संभावित जल संकट से निपटने के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश के नगरीय निकायों और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता बनाए रखने के लिए 353 करोड़ रुपये से अधिक की कार्ययोजना तैयार की गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को जल प्रबंधन और पेयजल आपूर्ति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को शहरों और गांवों के लिए अलग-अलग कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मनुष्य और मवेशी दोनों के लिए पानी जरूरी है। इसलिए उपलब्ध जल का बेहतर प्रबंधन कर हर क्षेत्र में आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।