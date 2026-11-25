एमपी में स्लम पुनर्वास और शहरी पुनर्विकास परियोजनाओं में काम करेगा एनबीसीसी, सीएम मोहन यादव से की मुलाकात
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Wed, 25 Nov 2026 09:13 PM IST
सार
केंद्र सरकार की नवरत्न कंपनी एनबीसीसी मध्यप्रदेश में स्लम पुनर्वास, शहरी पुनर्विकास और बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं में काम करने की इच्छुक है। कंपनी के सीएमडी केपी महादेवस्वामी ने नई दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात कर अपनी रुचि जताई।
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विस्तार
मध्यप्रदेश में स्लम पुनर्वास, शहरी पुनर्विकास और बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं में केंद्र सरकार की नवरत्न कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड काम करने की इच्छुक है। कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक केपी महादेवस्वामी ने नई दिल्ली में मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात कर प्रदेश में इन क्षेत्रों में काम करने की रुचि जताई। मुलाकात के दौरान महादेवस्वामी ने मुख्यमंत्री को एनबीसीसी की निर्माण, पुनर्विकास और परियोजना प्रबंधन से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कंपनी मध्यप्रदेश में शहरी विकास से जुड़ी परियोजनाओं में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करना चाहती है।
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एनबीसीसी केंद्र सरकार का नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम है, जो निर्माण, रियल एस्टेट और परियोजना प्रबंधन के क्षेत्र में काम करता है। प्रदेश में कंपनी की रुचि से स्लम पुनर्वास और पुराने शहरी क्षेत्रों के पुनर्विकास जैसी परियोजनाओं में नए अवसर बनने की संभावना है।
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एनबीसीसी केंद्र सरकार का नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम है, जो निर्माण, रियल एस्टेट और परियोजना प्रबंधन के क्षेत्र में काम करता है। प्रदेश में कंपनी की रुचि से स्लम पुनर्वास और पुराने शहरी क्षेत्रों के पुनर्विकास जैसी परियोजनाओं में नए अवसर बनने की संभावना है।
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