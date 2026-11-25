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जनगणना के आंकड़े सिर्फ आबादी की संख्या बताने का माध्यम नहीं, बल्कि सरकार की विकास योजनाओं का रोडमैप तैयार करने का आधार हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं का नियोजन इन्हीं आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। इसलिए जनगणना में हर व्यक्ति की जानकारी का सही और व्यवस्थित तरीके से संकलन जरूरी है। मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने बुधवार को भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सम्मेलन में संभागायुक्तों, कलेक्टरों और नगर निगम आयुक्तों को यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनगणना के लिए अधिकारियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण को गंभीरता से लें और इसकी जानकारी मैदानी स्तर पर काम करने वाले प्रगणकों और पर्यवेक्षकों तक सही तरीके से पहुंचाएं। जनगणना-2027 के दूसरे चरण की तैयारियों को लेकर आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में आयोजित सम्मेलन में प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।