एमपी: बालाघाट पहुंचे सीएम मोहन यादव, बच्चों की मौत से प्रभावित परिवारों को देंगे दो-दो लाख रुपये; क्या कहा?

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को बालाघाट जिले के आदिवासी गांवों का दौरा किया। उन्होंने इसे पूर्व के मुख्य नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पिछले 25 वर्षों के दौरान किसी मुख्यमंत्री का पहला दौरा बताया। यह दौरा जून से एक अज्ञात बीमारी के कारण बच्चों की मौत के बाद किया गया।

मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों को दो-दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। सरकार ने नक्सल प्रभावित बिरसा ब्लॉक की दो पंचायतों के गांवों में आठ बच्चों की मौत की आधिकारिक पुष्टि की है, जबकि स्थानीय लोगों के अनुसार मृतकों की संख्या 24 है।

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यादव सुबह करीब 11 बजे लांजी पहुंचे और इसके बाद बोंडारी गांव का दौरा किया। यहां उन्होंने मंत्रियों, विधायकों और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मृत बच्चों के परिजनों से मुलाकात की और प्रत्येक प्रभावित परिवार को दो लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की।

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मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्र में पोषण, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य सुविधाओं की जानकारी ली। स्थानीय विधायकों ने उन्हें वनाधिकार पट्टों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी समस्याओं से भी अवगत कराया। दौरे के दौरान आदिवासी महिलाओं ने मुख्यमंत्री की कलाई पर राखी भी बांधी।

सीएम ने क्या कहा?

डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र में पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही लोगों को शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आदिवासी निवासियों को पशुपालन, बकरी पालन और कुक्कुट पालन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही वनाधिकार से जुड़े मुद्दों का भी समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बालाघाट सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य पिछले 25 वर्षों में पहली बार इस अंदरूनी क्षेत्र में पहुंचे हैं, जिसे मुख्य नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता था। उन्होंने क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों को समाप्त करने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिया।

अधिकारियों के अनुसार, पिछले करीब ढाई महीनों में आदोरी और माचुरदा पंचायतों के गांवों में आठ बच्चों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हुई है। अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 11 अगस्त को जिला अस्पताल में तीन वर्षीय प्रियंका धुर्वे की मौत आठवीं आधिकारिक रूप से दर्ज मौत थी।