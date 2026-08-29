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एम्स भोपाल की नई सुविधा: अब व्हाट्सऐप पर मिलेगी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट, जांच रिपोर्ट और छुट्टी का सारांश

Sat, 29 Aug 2026 06:04 PM IST
Sandeep Kumar Tiwari न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल Published by: Sandeep Kumar Tiwari Updated Sat, 29 Aug 2026 06:04 PM IST
सार

एम्स भोपाल ने मरीजों के लिए व्हाट्सऐप आधारित नई सेवा शुरू की है। अब घर बैठे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट, जांच रिपोर्ट, आभा पहचान संख्या, छुट्टी का सारांश और जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी। सेवा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी, जिससे अस्पताल की कतार और मरीजों का समय दोनों बचेंगे।

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New facility at AIIMS Bhopal: Doctor appointments, test reports, and discharge summaries now available on What
म्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल (डॉ.) नरेन्द्र कोतवाल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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 एम्स भोपाल ने मरीजों की सुविधा के लिए नई डिजिटल सेवा शुरू की है। अब मरीज व्हाट्सऐप के जरिए घर बैठे अस्पताल की कई जरूरी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए अलग से कोई मोबाइल अनुप्रयोग डाउनलोड करने या अलग वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं होगी। इस सेवा के जरिए मरीज बाह्य रोगी विभाग की नियुक्ति, उपलब्ध समय और स्लॉट की जानकारी ले सकेंगे। इसके साथ ही आभा पहचान संख्या बनाने या उसे जोड़ने, प्रयोगशाला और अन्य जांच रिपोर्ट देखने और डाउनलोड करने की सुविधा भी मिलेगी।
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प्रमाण-पत्र भी व्हाट्सऐप पर
मरीज अस्पताल से छुट्टी के समय जारी होने वाला चिकित्सकीय सारांश भी व्हाट्सऐप पर प्राप्त कर सकेंगे। अस्पताल की ओर से जारी जन्म और मृत्यु प्रमाण-पत्र भी इसी माध्यम से प्राप्त और डाउनलोड किए जा सकेंगे। बाह्य रोगी विभाग और अन्य मरीज सुविधाओं से जुड़ी जरूरी जानकारी भी व्हाट्सऐप पर मिलेगी।
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24 घंटे, सातों दिन सुविधा
एम्स की यह डिजिटल सेवा 24 घंटे और सातों दिन उपलब्ध रहेगी। इससे मरीजों को केवल नियुक्ति लेने, रिपोर्ट देखने या प्रमाण-पत्र लेने के लिए अस्पताल आने की जरूरत कम होगी। एम्स का कहना है कि इससे कतार और प्रतीक्षा समय घटाने के साथ अस्पताल में मरीजों की भीड़ को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल (डॉ.) नरेन्द्र कोतवाल (सेवानिवृत्त) के निर्देशन में यह सेवा शुरू की गई है। इसका सार्वजनिक परीक्षण संस्करण आम लोगों के लिए उपलब्ध है। एम्स का उद्देश्य इस पहल के जरिए मरीजों को एक ही माध्यम पर जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसे “एक व्हाट्सऐप, सभी स्वास्थ्य सेवाएं” की अवधारणा के साथ शुरू किया गया है।
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