आईपीएस अधिकारियों के तबादले: चंचल शेखर खेल संचालक बने, अंशुमन यादव को गुप्तवार्ता और साइबर की जिम्मेदारी

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मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग ने शनिवार को भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की नई पदस्थापना और अतिरिक्त प्रभार के आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी चंचल शेखर को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण विभाग बनाया गया है। उनकी सेवाएं खेल एवं युवक कल्याण विभाग को सौंप दी गई हैं। वर्तमान में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, विशेष सशस्त्र बल और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे चंचल शेखर को नई जिम्मेदारी आगामी आदेश तक दी गई है। वहीं 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी अंशुमन यादव को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, गुप्तवार्ता और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, साइबर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उनकी सेवाएं खेल एवं युवक कल्याण विभाग से वापस लेते हुए यह जिम्मेदारी दी गई है।