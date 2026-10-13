मध्यप्रदेश: आबकारी से मोहन सरकार की कमाई सबसे ज्यादा बढ़ी, वाणिज्यिक कर संग्रहण की वृद्धि दर धीमी

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प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष के शुरुआती छह महीनों में राजस्व संग्रहण में 11.37 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच वाणिज्यिक कर, आबकारी और पंजीयन एवं मुद्रांक विभागों ने कुल 44,711 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया। पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा 40,147 करोड़ रुपये था। इस तरह एक साल में इन तीनों विभागों का राजस्व संग्रहण 4,564 करोड़ रुपये बढ़ा है। इसमें भी आबकारी विभाग के कर संग्रहण में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। तीनों विभागों ने छह महीने के लिए तय 47,439 करोड़ रुपये के लक्ष्य का 94.25 प्रतिशत हासिल कर लिया है। वित्तीय वर्ष पूरा होने में अभी छह महीने बाकी हैं। इस अवधि में शेष लक्ष्य हासिल करने के लिए विभागों को कुल 2,728 करोड़ रुपये और जुटाने होंगे। तीनों विभागों में वाणिज्यिक कर विभाग का राजस्व संग्रहण सबसे ज्यादा रहा। विभाग ने अप्रैल से सितंबर तक 30,686 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 28,385 करोड़ रुपये जुटाए। यह लक्ष्य का 92.50 प्रतिशत है। पिछले साल इसी अवधि में विभाग ने 26,052 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया था। इस बार इसमें 8.96 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।