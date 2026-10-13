एमपी: मरीज का नाम-मोबाइल नंबर नहीं, फिर कैसे सत्यापित हो रहे 108 एंबुलेंस बिल? लोकायुक्त ने मांगा प्रतिवेदन

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मध्यप्रदेश में 108 एंबुलेंस सेवा के भुगतान की प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं। शिकायतकर्ता का दावा है कि मरीजों के नाम और मोबाइल नंबर जैसी जरूरी जानकारियों के बिना एंबुलेंस के बिलों का सत्यापन किया जा रहा है। इस मामले में शिकायत के बाद लोकायुक्त कार्यालय ने स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के मिशन संचालक से 25 नवंबर 2026 तक तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। शिकायत में जय अंबे इमरजेंसी सर्विस को करीब 948 करोड़ रुपये के भुगतान, दूसरे राज्य में पंजीकृत एंबुलेंस के संचालन और किलोमीटर के हिसाब से भुगतान में गड़बड़ी की आशंका जताई गई है। लोकायुक्त कार्यालय के दस्तावेजों के अनुसार, शिकायतकर्ता और कांग्रेस नेता पुनीत टंडन ने एनएचएम के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की है। इसमें कंपनी और संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों की कथित मिलीभगत से सरकारी राशि के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायतकर्ता ने डिंडोरी और शहडोल जिलों से संबंधित कुछ रिकॉर्ड भी प्रस्तुत किए हैं। उनका दावा है कि इनमें मरीज का नाम, मोबाइल नंबर और कॉल करने वाले का नाम जैसी जरूरी जानकारियां दर्ज नहीं हैं। ऐसे में सवाल उठाया गया है कि जब मरीज और यात्रा का पूरा विवरण उपलब्ध नहीं है, तो एंबुलेंस के चलाए गए किलोमीटर का सत्यापन किस आधार पर किया जा रहा है।