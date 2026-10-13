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भोपाल के एक व्यापारी का जीएसटी खाता हैक कर उसके नाम पर 8.09 करोड़ रुपये से अधिक के 989 फर्जी इनवॉइस अपलोड करने और करीब 1.46 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का प्रयास करने का मामला सामने आया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) की जांच में दिल्ली के बसंत कुमार श्रीवास्तव उर्फ बसंत कुमार गौर का नाम सामने आया है। आरोप है कि व्यापारी की जानकारी के बिना उसके जीएसटी खाते का पासवर्ड बदला गया, उसमें दूसरी ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर जोड़े गए और फरवरी 2026 का रिटर्न भी दाखिल कर दिया गया। ईओडब्ल्यू ने 13 अक्टूबर को आरोपी और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।