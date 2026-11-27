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सीहोर जिले के बुधनी क्षेत्र के 76 गांवों के किसानों को अब सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। नर्मदा का पानी भूमिगत पाइपलाइन के जरिए सीधे खेतों तक पहुंचेगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भैरूंदा में 536.23 करोड़ रुपये की लागत से तैयार सीप-अंबर माइक्रो सिंचाई परियोजना के दोनों चरणों का लोकार्पण किया। इससे 30,091 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी और आठ हजार से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि किसानों की समृद्धि ही प्रदेश की खुशहाली का आधार है। खेतों तक पानी पहुंचने से किसानों की आय बढ़ेगी और खेती लाभकारी बनेगी। परियोजना में आधुनिक भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाया जाएगा। किसान स्प्रिंकलर और ड्रिप जैसी तकनीकों से फसलों की सिंचाई कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश में सिंचित क्षेत्र को बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर करने के लक्ष्य पर काम कर रही है।