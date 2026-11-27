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मध्यप्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी तरुण भटनागर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राज्य सरकार उनके चार वर्ष पुराने जमीन के एक मामले में दिए फैसले को लेकर विभागीय जांच शुरू करने की तैयारी में हैं। आईएएस तरुण भटनागर मध्यप्रदेश कैडर के 2012 बैच के अधिकारी हैं। वे राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नत होकर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में आए हैं। वर्तमान में इंदौर संभाग में अपर आयुक्त (राजस्व) के पद पर पदस्थ हैं। इससे पहले वे मुरैना में जिला पंचायत सीईओ और जबलपुर संभाग में अपर आयुक्त (राजस्व) सहित विभिन्न प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। भटनागर मई 2022 में निवाड़ी जिले के कलेक्टर बनाए गए थे। उनका कार्यकाल 28 दिसंबर 2022 तक रहा। इसी दौरान करीब 22 एकड़ सरकारी जमीन से जुड़ा विवाद सामने आया। आरोप था कि उन्होंने जमीन के दो-तिहाई हिस्से को निजी व्यक्ति का मानते हुए आदेश जारी किया था, जबकि पुराने बंदोबस्त रिकॉर्ड में पूरी जमीन सरकारी दर्ज थी। इसी जमीन के दूसरे हिस्से से जुड़े मामले में उनके अलग आदेश को लेकर भी सवाल उठे थे।