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मध्यप्रदेश में लोगों को अलग-अलग सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए अब कई पोर्टल पर अलग-अलग आईडी और पासवर्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य सरकार करीब 500 सरकारी सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म से जोड़ने की तैयारी कर रही है। इसके लिए "जन परिचय (JanParichay) - मेरी पहचान (National Single Sign On Service) प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद नागरिक एक ही लॉगिन आईडी और पासवर्ड के जरिए विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। इस व्यवस्था को लेकर शुक्रवार को भोपाल स्थित आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जाएगा। इसमें संबंधित विभागों के अधिकारियों को नई व्यवस्था और सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म से जोड़ने की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी।