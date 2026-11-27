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राजधानी में 12 दिसंबर को इंडिया गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन की तैयारियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने इस आयोजन में करीब एक लाख लोगों को जुटाने का दावा किया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई बड़े नेताओं के शामिल होने की चर्चा है। इस आयोजन को मध्यप्रदेश में भाजपा के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता और आगामी चुनावों की राजनीतिक तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है।पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा के खिलाफ भोपाल में एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कथित तौर पर कूटरचित वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का आरोप है। इस मामले ने प्रदेश की सियासत में नया विवाद खड़ा कर दिया है।नवंबर के आखिरी दिनों में राजधानी समेत प्रदेश में ठंड का असर तेज हो गया है। भोपाल में न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री दर्ज किया गया। कटनी के करौंदी में पारा 6.8 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने भोपाल समेत चार जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 10 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। अगले दो दिनों में तापमान और गिरने के आसार हैं।ऐशबाग स्थित 40 साल पुरानी जनता क्वार्टर कॉलोनी का आखिरी मकान भी शुक्रवार को तोड़ दिया गया। इससे पहले 23 नवंबर को 599 मकान ध्वस्त किए गए थे। अब पुनर्विकास की तैयारी के बीच जमीन का बड़ा अंतर सामने आया है। सरकारी रिकॉर्ड में 5.73 एकड़ जमीन दर्ज है, जबकि मौके पर सिर्फ चार एकड़ मिली। हाउसिंग बोर्ड अब दोबारा सर्वे कराएगा।एम्स भोपाल की स्नातकोत्तर छात्रा डॉ. पुष्पांजलि टी. को राष्ट्रीय शोध प्रतियोगिता में सम्मान मिला है। उन्होंने 100 शवों पर अध्ययन कर पता लगाया कि मस्तिष्क और रीढ़ में मौजूद द्रव की रेडियोडेंसिटी और सोडियम-पोटैशियम अनुपात से मृत्यु के बाद बीते समय का अनुमान लगाने में मदद मिल सकती है। फॉरेंसिक जांच के लिहाज से इसे महत्वपूर्ण शोध माना जा रहा है।मध्यप्रदेश में नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ आसान बनाने के लिए 500 सेवाओं को एकल लॉगिन व्यवस्था से जोड़ने की तैयारी है। इसके लागू होने पर लोगों को अ