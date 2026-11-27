आज भोपाल की बड़ी खबरें: ठंड का कहर, विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन की तैयारी तेज, पूर्व मंत्री पर हुई एफआईआर
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल Published by: Sandeep Kumar Tiwari Updated Fri, 27 Nov 2026 06:39 PM IST
सार
भोपाल में शुक्रवार को सियासत से लेकर मौसम और शहर के विकास तक कई बड़ी खबरें सामने आईं। एक तरफ 12 दिसंबर को विपक्षी दलों के शक्ति प्रदर्शन की तैयारियां तेज हैं, दूसरी तरफ राजधानी में शीतलहर का असर बढ़ रहा है। ऐशबाग के जनता क्वार्टर के सभी 600 मकान जमींदोज हो चुके हैं। वहीं, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है।
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विस्तार
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आज की प्रमुख खबरें
12 दिसंबर को भोपाल में जुटेंगे विपक्ष के दिग्गज
राजधानी में 12 दिसंबर को इंडिया गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन की तैयारियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने इस आयोजन में करीब एक लाख लोगों को जुटाने का दावा किया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई बड़े नेताओं के शामिल होने की चर्चा है। इस आयोजन को मध्यप्रदेश में भाजपा के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता और आगामी चुनावों की राजनीतिक तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है।
पीसी शर्मा पर एफआईआर, भाजपा अध्यक्ष का वीडियो पोस्ट करने का आरोप
पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा के खिलाफ भोपाल में एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कथित तौर पर कूटरचित वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का आरोप है। इस मामले ने प्रदेश की सियासत में नया विवाद खड़ा कर दिया है।
भोपाल में बढ़ी ठंड, चार जिलों में शीतलहर का अलर्ट
नवंबर के आखिरी दिनों में राजधानी समेत प्रदेश में ठंड का असर तेज हो गया है। भोपाल में न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री दर्ज किया गया। कटनी के करौंदी में पारा 6.8 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने भोपाल समेत चार जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 10 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। अगले दो दिनों में तापमान और गिरने के आसार हैं।
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जनता क्वार्टर के सभी 600 मकान जमींदोज, जमीन का हिसाब बिगड़ा
ऐशबाग स्थित 40 साल पुरानी जनता क्वार्टर कॉलोनी का आखिरी मकान भी शुक्रवार को तोड़ दिया गया। इससे पहले 23 नवंबर को 599 मकान ध्वस्त किए गए थे। अब पुनर्विकास की तैयारी के बीच जमीन का बड़ा अंतर सामने आया है। सरकारी रिकॉर्ड में 5.73 एकड़ जमीन दर्ज है, जबकि मौके पर सिर्फ चार एकड़ मिली। हाउसिंग बोर्ड अब दोबारा सर्वे कराएगा।
एम्स की रिसर्च: दिमाग और रीढ़ का द्रव बताएगा मौत का समय
एम्स भोपाल की स्नातकोत्तर छात्रा डॉ. पुष्पांजलि टी. को राष्ट्रीय शोध प्रतियोगिता में सम्मान मिला है। उन्होंने 100 शवों पर अध्ययन कर पता लगाया कि मस्तिष्क और रीढ़ में मौजूद द्रव की रेडियोडेंसिटी और सोडियम-पोटैशियम अनुपात से मृत्यु के बाद बीते समय का अनुमान लगाने में मदद मिल सकती है। फॉरेंसिक जांच के लिहाज से इसे महत्वपूर्ण शोध माना जा रहा है।
एक आईडी से मिलेंगी 500 सरकारी सेवाएं
मध्यप्रदेश में नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ आसान बनाने के लिए 500 सेवाओं को एकल लॉगिन व्यवस्था से जोड़ने की तैयारी है। इसके लागू होने पर लोगों को अ
12 दिसंबर को भोपाल में जुटेंगे विपक्ष के दिग्गज
राजधानी में 12 दिसंबर को इंडिया गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन की तैयारियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने इस आयोजन में करीब एक लाख लोगों को जुटाने का दावा किया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई बड़े नेताओं के शामिल होने की चर्चा है। इस आयोजन को मध्यप्रदेश में भाजपा के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता और आगामी चुनावों की राजनीतिक तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है।
पीसी शर्मा पर एफआईआर, भाजपा अध्यक्ष का वीडियो पोस्ट करने का आरोप
पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा के खिलाफ भोपाल में एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कथित तौर पर कूटरचित वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का आरोप है। इस मामले ने प्रदेश की सियासत में नया विवाद खड़ा कर दिया है।
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भोपाल में बढ़ी ठंड, चार जिलों में शीतलहर का अलर्ट
नवंबर के आखिरी दिनों में राजधानी समेत प्रदेश में ठंड का असर तेज हो गया है। भोपाल में न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री दर्ज किया गया। कटनी के करौंदी में पारा 6.8 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने भोपाल समेत चार जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 10 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। अगले दो दिनों में तापमान और गिरने के आसार हैं।
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जनता क्वार्टर के सभी 600 मकान जमींदोज, जमीन का हिसाब बिगड़ा
ऐशबाग स्थित 40 साल पुरानी जनता क्वार्टर कॉलोनी का आखिरी मकान भी शुक्रवार को तोड़ दिया गया। इससे पहले 23 नवंबर को 599 मकान ध्वस्त किए गए थे। अब पुनर्विकास की तैयारी के बीच जमीन का बड़ा अंतर सामने आया है। सरकारी रिकॉर्ड में 5.73 एकड़ जमीन दर्ज है, जबकि मौके पर सिर्फ चार एकड़ मिली। हाउसिंग बोर्ड अब दोबारा सर्वे कराएगा।
एम्स की रिसर्च: दिमाग और रीढ़ का द्रव बताएगा मौत का समय
एम्स भोपाल की स्नातकोत्तर छात्रा डॉ. पुष्पांजलि टी. को राष्ट्रीय शोध प्रतियोगिता में सम्मान मिला है। उन्होंने 100 शवों पर अध्ययन कर पता लगाया कि मस्तिष्क और रीढ़ में मौजूद द्रव की रेडियोडेंसिटी और सोडियम-पोटैशियम अनुपात से मृत्यु के बाद बीते समय का अनुमान लगाने में मदद मिल सकती है। फॉरेंसिक जांच के लिहाज से इसे महत्वपूर्ण शोध माना जा रहा है।
एक आईडी से मिलेंगी 500 सरकारी सेवाएं
मध्यप्रदेश में नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ आसान बनाने के लिए 500 सेवाओं को एकल लॉगिन व्यवस्था से जोड़ने की तैयारी है। इसके लागू होने पर लोगों को अ