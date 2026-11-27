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कॉलोनी के ब्लॉक नंबर 465 में एक मकान बचा हुआ था। इस पर अदालत से राहत मिली हुई थी। स्टे हटने के बाद शुक्रवार को प्रशासन ने मकान खाली कराकर उसे ध्वस्त कर दिया। संबंधित व्यक्ति के पास एक फ्लैट का वैध आवंटन था, जबकि तीन अन्य फ्लैट पर भी कब्जा बताया गया। अदालत ने उसे नया ठिकाना तलाशने के लिए सात दिन का समय दिया है। इस अवधि में उसे रैन बसेरे में ठहराने की व्यवस्था की जाएगी। अन्य प्रभावितों की तरह उसे भी कलेक्टर दर के आधार पर करीब 1,405 रुपये प्रतिमाह किराया दिया जाएगा।मकानों को हटाने के बाद अब हाउसिंग बोर्ड यहां नए सिरे से आवासीय प्रोजेक्ट तैयार करने में जुटा है। इसके लिए प्राथमिक परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसे बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा। इसके बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई जाएगी। इसी प्रक्रिया के दौरान जमीन के रकबे में बड़ा अंतर सामने आया। दस्तावेजों में 5.73 एकड़ जमीन दर्ज है, लेकिन डिजिटल सर्वे में करीब 4 एकड़ ही जमीन मिली। अधिकारियों को आशंका है कि आसपास हुए अतिक्रमण के कारण जमीन का रकबा कम दिखाई दे रहा है। अब हाउसिंग बोर्ड दोबारा सर्वे कराकर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करेगा।अधिकारियों के मुताबिक, कॉलोनी के चारों तरफ सड़कें बनाई गई हैं। खाली हिस्से में पानी की टंकी भी निर्मित है। ऐसे में उपलब्ध जमीन का दोबारा सीमांकन जरूरी माना जा रहा है। सर्वे के बाद ही तय होगा कि पुनर्विकास योजना के तहत कितने मकान और अन्य सुविधाएं विकसित की जा सकेंगी।ऐशबाग की जनता क्वार्टर कॉलोनी का निर्माण मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने 1986-87 में कराया था। यह परियोजना खसरा नंबर 801, 802, 803, 804 और 870 के अंशभाग में विकसित की गई थी। वर्ष 1992 में कॉलोनी नगर निगम को हस्तांतरित कर दी गई। करीब 30 साल बाद 16 अगस्त 2016 को इन भवनों को जर्जर घोषित किया गया। इसके बाद हाउसिंग बोर्ड ने 2 मार्च 2018 को रहवासियों को मकान खाली करने के नोटिस दिए। 14 जून 2021 को भी खाली कराने की कार्रवाई के लिए नोटिस जारी हुए। लंबे समय तक मामला आगे नहीं बढ़ा। 13 नवंबर 2026 को अंतिम चेतावनी जारी की गई और 23 नवंबर को 599 मकानों को तोड़ दिया गया। शुक्रवार को आखिरी मकान भी गिरा दिया गया। अब इस जमीन पर नई आवासीय योजना की राह दोबारा सर्वे और परियोजना रिपोर्ट से होकर गुजरेगी।