भोपाल की 40 साल पुरानी कॉलोनी का आखिरी घर भी टूटा: री-डेवलपमेंट में फंसा जमीन का पेच,रिकॉर्ड से 1.73 एकड़ गायब
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल Published by: Sandeep Kumar Tiwari Updated Fri, 27 Nov 2026 06:26 PM IST
सार
भोपाल के ऐशबाग स्थित जनता क्वार्टर के सभी 600 जर्जर मकान अब जमींदोज हो चुके हैं। शुक्रवार को आखिरी मकान भी तोड़ दिया गया। अब पुनर्विकास की तैयारी के बीच जमीन का पेच सामने आया है। रिकॉर्ड में 5.73 एकड़ जमीन दर्ज है, जबकि मौके पर सिर्फ 4 एकड़ मिली। 1.73 एकड़ के अंतर का पता लगाने के लिए हाउसिंग बोर्ड दोबारा सर्वे कराएगा।
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विस्तार
ऐशबाग की जनता क्वार्टर कॉलोनी में अब 40 साल पुरानी ईडब्ल्यूएस आवास योजना का एक भी मकान नहीं बचा है। शुक्रवार सुबह हाईकोर्ट से राहत की अवधि खत्म होने के बाद आखिरी बचे मकान को भी प्रशासन ने ढहा दिया। इससे पहले 23 नवंबर को 599 मकानों को तोड़ा गया था। इस तरह कॉलोनी के सभी 600 मकान जमींदोज हो चुके हैं। अब यहां पुनर्विकास की तैयारी है, लेकिन उससे पहले जमीन का हिसाब उलझ गया है। सरकारी रिकॉर्ड में कॉलोनी का रकबा 5.73 एकड़ दर्ज है, जबकि मौके पर हुए डिजिटल सर्वे में सिर्फ 4 एकड़ जमीन मिली है। यानी 1.73 एकड़ जमीन का अंतर सामने आया है।
आखिरी मकान पर भी चला बुलडोजर
कॉलोनी के ब्लॉक नंबर 465 में एक मकान बचा हुआ था। इस पर अदालत से राहत मिली हुई थी। स्टे हटने के बाद शुक्रवार को प्रशासन ने मकान खाली कराकर उसे ध्वस्त कर दिया। संबंधित व्यक्ति के पास एक फ्लैट का वैध आवंटन था, जबकि तीन अन्य फ्लैट पर भी कब्जा बताया गया। अदालत ने उसे नया ठिकाना तलाशने के लिए सात दिन का समय दिया है। इस अवधि में उसे रैन बसेरे में ठहराने की व्यवस्था की जाएगी। अन्य प्रभावितों की तरह उसे भी कलेक्टर दर के आधार पर करीब 1,405 रुपये प्रतिमाह किराया दिया जाएगा।
रिकॉर्ड में ज्यादा, मौके पर कम मिली जमीन
मकानों को हटाने के बाद अब हाउसिंग बोर्ड यहां नए सिरे से आवासीय प्रोजेक्ट तैयार करने में जुटा है। इसके लिए प्राथमिक परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसे बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा। इसके बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई जाएगी। इसी प्रक्रिया के दौरान जमीन के रकबे में बड़ा अंतर सामने आया। दस्तावेजों में 5.73 एकड़ जमीन दर्ज है, लेकिन डिजिटल सर्वे में करीब 4 एकड़ ही जमीन मिली। अधिकारियों को आशंका है कि आसपास हुए अतिक्रमण के कारण जमीन का रकबा कम दिखाई दे रहा है। अब हाउसिंग बोर्ड दोबारा सर्वे कराकर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करेगा।
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सड़कें और पानी की टंकी भी बनी चुनौती
अधिकारियों के मुताबिक, कॉलोनी के चारों तरफ सड़कें बनाई गई हैं। खाली हिस्से में पानी की टंकी भी निर्मित है। ऐसे में उपलब्ध जमीन का दोबारा सीमांकन जरूरी माना जा रहा है। सर्वे के बाद ही तय होगा कि पुनर्विकास योजना के तहत कितने मकान और अन्य सुविधाएं विकसित की जा सकेंगी।
यह भी पढ़ें-भोपाल में जुटेंगे विपक्ष के दिग्गज: आगामी चुनावों से पहले भाजपा की घेराबंदी, कांग्रेस का क्या है सियासी गणित?
1986-87 में बने थे 600 मकान
ऐशबाग की जनता क्वार्टर कॉलोनी का निर्माण मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने 1986-87 में कराया था। यह परियोजना खसरा नंबर 801, 802, 803, 804 और 870 के अंशभाग में विकसित की गई थी। वर्ष 1992 में कॉलोनी नगर निगम को हस्तांतरित कर दी गई। करीब 30 साल बाद 16 अगस्त 2016 को इन भवनों को जर्जर घोषित किया गया। इसके बाद हाउसिंग बोर्ड ने 2 मार्च 2018 को रहवासियों को मकान खाली करने के नोटिस दिए। 14 जून 2021 को भी खाली कराने की कार्रवाई के लिए नोटिस जारी हुए। लंबे समय तक मामला आगे नहीं बढ़ा। 13 नवंबर 2026 को अंतिम चेतावनी जारी की गई और 23 नवंबर को 599 मकानों को तोड़ दिया गया। शुक्रवार को आखिरी मकान भी गिरा दिया गया। अब इस जमीन पर नई आवासीय योजना की राह दोबारा सर्वे और परियोजना रिपोर्ट से होकर गुजरेगी।
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आखिरी मकान पर भी चला बुलडोजर
कॉलोनी के ब्लॉक नंबर 465 में एक मकान बचा हुआ था। इस पर अदालत से राहत मिली हुई थी। स्टे हटने के बाद शुक्रवार को प्रशासन ने मकान खाली कराकर उसे ध्वस्त कर दिया। संबंधित व्यक्ति के पास एक फ्लैट का वैध आवंटन था, जबकि तीन अन्य फ्लैट पर भी कब्जा बताया गया। अदालत ने उसे नया ठिकाना तलाशने के लिए सात दिन का समय दिया है। इस अवधि में उसे रैन बसेरे में ठहराने की व्यवस्था की जाएगी। अन्य प्रभावितों की तरह उसे भी कलेक्टर दर के आधार पर करीब 1,405 रुपये प्रतिमाह किराया दिया जाएगा।
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रिकॉर्ड में ज्यादा, मौके पर कम मिली जमीन
मकानों को हटाने के बाद अब हाउसिंग बोर्ड यहां नए सिरे से आवासीय प्रोजेक्ट तैयार करने में जुटा है। इसके लिए प्राथमिक परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसे बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा। इसके बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई जाएगी। इसी प्रक्रिया के दौरान जमीन के रकबे में बड़ा अंतर सामने आया। दस्तावेजों में 5.73 एकड़ जमीन दर्ज है, लेकिन डिजिटल सर्वे में करीब 4 एकड़ ही जमीन मिली। अधिकारियों को आशंका है कि आसपास हुए अतिक्रमण के कारण जमीन का रकबा कम दिखाई दे रहा है। अब हाउसिंग बोर्ड दोबारा सर्वे कराकर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करेगा।
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सड़कें और पानी की टंकी भी बनी चुनौती
अधिकारियों के मुताबिक, कॉलोनी के चारों तरफ सड़कें बनाई गई हैं। खाली हिस्से में पानी की टंकी भी निर्मित है। ऐसे में उपलब्ध जमीन का दोबारा सीमांकन जरूरी माना जा रहा है। सर्वे के बाद ही तय होगा कि पुनर्विकास योजना के तहत कितने मकान और अन्य सुविधाएं विकसित की जा सकेंगी।
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1986-87 में बने थे 600 मकान
ऐशबाग की जनता क्वार्टर कॉलोनी का निर्माण मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने 1986-87 में कराया था। यह परियोजना खसरा नंबर 801, 802, 803, 804 और 870 के अंशभाग में विकसित की गई थी। वर्ष 1992 में कॉलोनी नगर निगम को हस्तांतरित कर दी गई। करीब 30 साल बाद 16 अगस्त 2016 को इन भवनों को जर्जर घोषित किया गया। इसके बाद हाउसिंग बोर्ड ने 2 मार्च 2018 को रहवासियों को मकान खाली करने के नोटिस दिए। 14 जून 2021 को भी खाली कराने की कार्रवाई के लिए नोटिस जारी हुए। लंबे समय तक मामला आगे नहीं बढ़ा। 13 नवंबर 2026 को अंतिम चेतावनी जारी की गई और 23 नवंबर को 599 मकानों को तोड़ दिया गया। शुक्रवार को आखिरी मकान भी गिरा दिया गया। अब इस जमीन पर नई आवासीय योजना की राह दोबारा सर्वे और परियोजना रिपोर्ट से होकर गुजरेगी।