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इस शोध का विषय था- क्या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड (सीएसएफ) मृत्यु का समय बता सकता है? सीएसएफ वह तरल पदार्थ है, जो मस्तिष्क के भीतर और रीढ़ की हड्डी के आसपास मौजूद रहता है। शोधकर्ताओं ने पता लगाने की कोशिश की कि मृत्यु के बाद इस द्रव में होने वाले बदलावों का इस्तेमाल मौत के बाद बीते समय का अनुमान लगाने में किया जा सकता है या नहीं। इसके लिए एम्स भोपाल में 100 चिकित्सा-विधिक शव-परीक्षाओं को अध्ययन में शामिल किया गया। इनमें मृत्यु का समय दर्ज था। शोध के दौरान मस्तिष्क के भीतर मौजूद इस द्रव के नमूने लेकर उनकी जांच की गई।अध्ययन में सीएसएफ की सीटी रेडियोडेंसिटी की जांच की गई। इसके साथ ही द्रव में पोटैशियम, सोडियम, लैक्टेट, क्रिएटिनिन और लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज (एलडीएच) जैसे तत्वों का विश्लेषण किया गया। इसके लिए स्वचालित जैव-रासायनिक विश्लेषक मशीन का इस्तेमाल हुआ।शोध में सामने आया कि सीएसएफ की रेडियोडेंसिटी और जैव-रासायनिक मापदंडों का मृत्यु के बाद बीते समय से संबंध हो सकता है। इनमें सोडियम और पोटैशियम का अनुपात सबसे महत्वपूर्ण संकेतकों में शामिल रहा। शोधकर्ताओं के मुताबिक, इन बदलावों के आधार पर मृत्यु के बाद बीते समय का अनुमान लगाने में मदद मिल सकती है।यह शोध एम्स भोपाल के तीन विभागों के संयुक्त प्रयास से पूरा हुआ। इसमें फॉरेंसिक मेडिसिन एवं टॉक्सिकोलॉजी विभाग के डॉ. राघवेंद्र कुमार विदुआ और डॉ. निरंजन साहू, रेडियोडायग्नोसिस विभाग के डॉ. अंकुर पटेल और बायोकेमिस्ट्री विभाग के डॉ. अशोक कुमार शामिल रहे।डॉ. पुष्पांजलि टी. को यह सम्मान 7वें साइंस कॉन्क्लेव-कम-नेशनल बायोमेडिकल रिसर्च कॉम्पिटिशन 2026 में मिला। इसका आयोजन सोसाइटी ऑफ यंग बायोमेडिकल साइंटिस्ट्स, इंडिया ने एम्स नागपुर के सहयोग से किया था। प्रतियोगिता में देशभर के शोधकर्ताओं के बीच उनके अध्ययन को पहचान मिली। यह शोध फॉरेंसिक विज्ञान में नई संभावनाएं खोलता है। हालांकि, सीएसएफ की जांच को फिलहाल मृत्यु का समय निर्धारित करने का अंतिम तरीका नहीं, बल्कि मौजूदा जांच प्रक्रियाओं में एक सहायक वैज्ञानिक साधन माना जा रहा है।