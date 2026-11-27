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मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सच्ची महानता पद, प्रतिष्ठा या संपत्ति के प्रदर्शन में नहीं, बल्कि त्याग, तपस्या और परोपकार में होती है। इसके लिए निस्वार्थ भाव से पूरे जीव-जगत के कल्याण के लिए जीवन समर्पित करना पड़ता है। संत शिरोमणि 108 आचार्य विद्यासागर महाराज ने अपना घर-परिवार त्यागकर साधना, भक्ति और जनकल्याण का मार्ग चुना। उन्होंने समाज के हर वर्ग को 'जियो और जीने दो' का संदेश दिया। मुख्यमंत्री शुक्रवार को भोपाल के एमपी नगर स्थित विद्योदय तीर्थ में आचार्य विद्यासागर महाराज की स्मृति में जारी स्मारक डाक टिकट के विमोचन समारोह को संबोधित कर रहे थे। भारतीय डाक विभाग की ओर से पांच रुपये मूल्य का यह स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का इसके लिए आभार जताया। सिंधिया ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में सहभागिता की।