एमपी: सीएम यादव बोले- सच्ची महानता पद-प्रतिष्ठा में नहीं, त्याग, तपस्या और परोपकार में
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Fri, 27 Nov 2026 06:32 PM IST
सार
आचार्य विद्यासागर महाराज की स्मृति में भोपाल में पांच रुपये का स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आचार्यश्री ने त्याग, तपस्या और परोपकार के जरिए समाज को 'जियो और जीने दो' का संदेश दिया।
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विस्तार
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सच्ची महानता पद, प्रतिष्ठा या संपत्ति के प्रदर्शन में नहीं, बल्कि त्याग, तपस्या और परोपकार में होती है। इसके लिए निस्वार्थ भाव से पूरे जीव-जगत के कल्याण के लिए जीवन समर्पित करना पड़ता है। संत शिरोमणि 108 आचार्य विद्यासागर महाराज ने अपना घर-परिवार त्यागकर साधना, भक्ति और जनकल्याण का मार्ग चुना। उन्होंने समाज के हर वर्ग को 'जियो और जीने दो' का संदेश दिया। मुख्यमंत्री शुक्रवार को भोपाल के एमपी नगर स्थित विद्योदय तीर्थ में आचार्य विद्यासागर महाराज की स्मृति में जारी स्मारक डाक टिकट के विमोचन समारोह को संबोधित कर रहे थे। भारतीय डाक विभाग की ओर से पांच रुपये मूल्य का यह स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का इसके लिए आभार जताया। सिंधिया ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में सहभागिता की।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि आचार्य विद्यासागर महाराज त्याग, तपस्या, संयम और करुणा की प्रतिमूर्ति थे। उनका भौतिक शरीर भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ हैं। जिस तरह सूर्य के प्रकाश में सात रंग मौजूद होते हैं, लेकिन उन्हें देखने के लिए प्रिज्म की जरूरत होती है, उसी तरह आचार्यश्री के जीवन और उनके विचारों का प्रभाव आज भी समाज में मौजूद है। उन्होंने अमीर और गरीब सभी के जीवन में जीवों के प्रति करुणा और सह-अस्तित्व का भाव जगाया। समारोह में संत श्री समय सागर महाराज का सानिध्य रहा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उनके पाद प्रक्षालन किए। इसके बाद दीप प्रज्ज्वलित कर आचार्य विद्यासागर महाराज के चित्र का अनावरण किया। संत श्री समय सागर महाराज की मौजूदगी में डाक विभाग ने स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिवस आवरण विवरणिका का विमोचन किया।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि आचार्य विद्यासागर महाराज त्याग, तपस्या, संयम और करुणा की प्रतिमूर्ति थे। उनका भौतिक शरीर भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ हैं। जिस तरह सूर्य के प्रकाश में सात रंग मौजूद होते हैं, लेकिन उन्हें देखने के लिए प्रिज्म की जरूरत होती है, उसी तरह आचार्यश्री के जीवन और उनके विचारों का प्रभाव आज भी समाज में मौजूद है। उन्होंने अमीर और गरीब सभी के जीवन में जीवों के प्रति करुणा और सह-अस्तित्व का भाव जगाया। समारोह में संत श्री समय सागर महाराज का सानिध्य रहा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उनके पाद प्रक्षालन किए। इसके बाद दीप प्रज्ज्वलित कर आचार्य विद्यासागर महाराज के चित्र का अनावरण किया। संत श्री समय सागर महाराज की मौजूदगी में डाक विभाग ने स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिवस आवरण विवरणिका का विमोचन किया।
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