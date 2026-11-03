एमपी: 18 नवंबर को गांधी सागर बांध पर जुटेगी मोहन कैबिनेट, प्रदेश में 15 नए सैटेलाइट टाउन विकसित होंगे
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Tue, 03 Nov 2026 07:44 PM IST
सार
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 18 नवंबर को मंदसौर के गांधी सागर बांध पर डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट में 15 नए सैटेलाइट टाउन विकसित करने, ग्रामीणों की रजिस्ट्री और वन्यजीवों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने जैसे मुद्दों पर भी जानकारी दी गई।
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विस्तार
प्रदेश सरकार की अगली डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक मंदसौर जिले के गांधी सागर बांध पर होगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में 18 नवंबर को बैठक आयोजित करने का निर्णय किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में 15 नए सैटेलाइट टाउन विकसित करने का भी प्रस्ताव है। मंगलवार को कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री चैतन्य काश्यप ने यह जानकारी दी। बैठक में गांधी सागर बांध पर प्रस्तावित 1920 मेगावाट क्षमता के पंप स्टोरेज प्लांट के साथ क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। गांधी सागर में प्रस्तावित पंप स्टोरेज परियोजना को प्रदेश के बड़े ऊर्जा भंडारण केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। इस परियोजना के जरिए बिजली की जरूरत के मुताबिक ऊर्जा का भंडारण और इस्तेमाल किया जा सकेगा। माना जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में इस परियोजना की प्रगति और इससे जुड़े अन्य पहलुओं पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा क्षेत्र के विकास और सरकार की दूसरी महत्वपूर्ण योजनाओं से जुड़े प्रस्ताव भी बैठक में रखे जा सकते हैं। प्रदेश में 15 नए सैटेलाइट टाउन विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित अर्बन डेवलपमेंट कार्यक्रम में भी इसका उल्लेख किया था। सरकार का उद्देश्य शहरों पर बढ़ते दबाव को कम करना और आसपास के क्षेत्रों में बेहतर शहरी सुविधाएं विकसित करना है।
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ग्रामीणों को मुफ्त रजिस्ट्री का लाभ
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को संपत्ति की रजिस्ट्री निशुल्क कराई जा रही है। अब तक करीब 15 लाख रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं। सरकार ने 15 नवंबर तक 20 लाख रजिस्ट्रियां पूरी करने का लक्ष्य रखा है। योजना के तहत करीब 60 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि जिन गांवों में 100 प्रतिशत रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी हैं, वहां धनतेरस पर दीपावली मनाई जाए।
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दो हजार नीलगाय और हिरण दूसरी जगह शिफ्ट
किसानों को नीलगाय और हिरण से होने वाले नुकसान को देखते हुए सरकार ने इन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। मंत्री चेतन कश्यप ने बताया कि बोमा पद्धति से करीब 2 हजार नीलगाय और हिरण को शिफ्ट किया गया है। इस पद्धति की ट्रेनिंग अफ्रीका के विशेषज्ञों ने दी है।
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15 नवंबर को तीन स्थानों पर बिरसा मुंडा जयंती के कार्यक्रम
जननायक बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को प्रदेश में भव्य रूप से मनाई जाएगी। इसके लिए प्रदेश में तीन स्थानों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तैयारियों को लेकर 5 नवंबर को मुख्यमंत्री निवास पर अहम बैठक होगी।
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ग्रामीणों को मुफ्त रजिस्ट्री का लाभ
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को संपत्ति की रजिस्ट्री निशुल्क कराई जा रही है। अब तक करीब 15 लाख रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं। सरकार ने 15 नवंबर तक 20 लाख रजिस्ट्रियां पूरी करने का लक्ष्य रखा है। योजना के तहत करीब 60 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि जिन गांवों में 100 प्रतिशत रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी हैं, वहां धनतेरस पर दीपावली मनाई जाए।
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दो हजार नीलगाय और हिरण दूसरी जगह शिफ्ट
किसानों को नीलगाय और हिरण से होने वाले नुकसान को देखते हुए सरकार ने इन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। मंत्री चेतन कश्यप ने बताया कि बोमा पद्धति से करीब 2 हजार नीलगाय और हिरण को शिफ्ट किया गया है। इस पद्धति की ट्रेनिंग अफ्रीका के विशेषज्ञों ने दी है।
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15 नवंबर को तीन स्थानों पर बिरसा मुंडा जयंती के कार्यक्रम
जननायक बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को प्रदेश में भव्य रूप से मनाई जाएगी। इसके लिए प्रदेश में तीन स्थानों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तैयारियों को लेकर 5 नवंबर को मुख्यमंत्री निवास पर अहम बैठक होगी।