दुबई में खोला एमपी का द्वार: सीएम यादव ने दुनिया के निवेशकों को दिया न्योता, अरब से व्यापार बढ़ाने पर जोर

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मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेश का बड़ा केंद्र बनाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य का उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल रविवार को दुबई पहुंचा। चार दिवसीय दौरे के पहले दिन मुख्यमंत्री ने प्रवासी भारतीयों, राजनयिकों, निवेशकों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं और राज्य सरकार की निवेश नीतियों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल निवेश लाना नहीं है, बल्कि निवेशकों के साथ लंबे समय तक चलने वाली विकास साझेदारी तैयार करना है।