मध्य प्रदेश: बच्चों की मौत के बीच बालाघाट को मिला नया सीएमएचओ, डॉ. शत्रुघ्न सिंह दाहिया को सौंपी कमान

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बालाघाट जिले की बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था संभालने को शासन ने बालाघाट में नए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) की नियुक्ति कर दी है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जबलपुर जिला चिकित्सालय में पदस्थ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. शत्रुघ्न सिंह दाहिया को बालाघाट का नया सीएमएचओ बनाया है। स्वास्थ्य विभाग में हाल के दिनों में जिले में सीएमएचओ स्तर पर बदलाव किए जा रहे हैं। दो सितंबर को डिंडौरी के डॉ. मनोज पांडेय को डॉ. परेश उपलव को हटा कर बालाघाट का प्रभार दिया गया था। अब बालाघाट में डॉ. दाहिया की नियुक्ति की गई है। उनकी प्राथमिकता जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को व्यवस्थित करने और ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर चिकित्सा सुविधा पहुंचाने की होगी।