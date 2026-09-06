जहरीली शराब से मौतों के बाद परिजनों से मिले नेता प्रतिपक्ष: 50-50 हजार मदद का ऐलान, 25 लाख मुआवजे की मांग

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सागर के बंडा क्षेत्र में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचे। उन्होंने मृतकों के परिजनों को अपनी ओर से 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। सिंघार ने मुख्यमंत्री से मृतक परिवारों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। उन्होंने अवैध शराब के कारोबार को लेकर सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए।