फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bhopal News ›   Leader of the Opposition meets families of those who died after consuming toxic liquor; announces ₹50,000 in a

जहरीली शराब से मौतों के बाद परिजनों से मिले नेता प्रतिपक्ष: 50-50 हजार मदद का ऐलान, 25 लाख मुआवजे की मांग

Sun, 06 Sep 2026 09:17 PM IST
Sandeep Kumar Tiwari न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल Published by: Sandeep Kumar Tiwari Updated Sun, 06 Sep 2026 09:17 PM IST
सार

सागर के बंडा में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने की घोषणा की। सिंघार ने सरकार से प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा, एक सदस्य को सरकारी नौकरी और पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की।

विज्ञापन
Leader of the Opposition meets families of those who died after consuming toxic liquor; announces ₹50,000 in a
अस्पताल में भर्ती मरीजों से मिले नेता प्रतिपक्ष - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

 सागर के बंडा क्षेत्र में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचे। उन्होंने मृतकों के परिजनों को अपनी ओर से 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। सिंघार ने मुख्यमंत्री से मृतक परिवारों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। उन्होंने अवैध शराब के कारोबार को लेकर सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए।
विज्ञापन


मेडिकल कॉलेज से बंडा तक पहुंचे सिंघार
उमंग सिंघार ने सबसे पहले सागर मेडिकल कॉलेज पहुंचकर जहरीली शराब पीने से बीमार हुए लोगों और उनके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और चिकित्सकों से उपचार की स्थिति पर चर्चा की। सिंघार ने कहा कि सभी पीड़ितों को बेहतर इलाज मिलना चाहिए और इलाज का पूरा खर्च सरकार को उठाना चाहिए। इसके बाद वे बंडा तहसील के ग्राम बमूरा पहुंचे। यहां जहरीली शराब पीने से पांच लोगों की मौत हुई है। सिंघार ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और घटना की जानकारी ली। उन्होंने प्रत्येक मृतक परिवार को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की।
विज्ञापन


बोले- मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग, फिर अवैध शराब कैसे चल रही?
सिंघार ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सागर की घटना ने प्रदेश में अवैध शराब के कारोबार की स्थिति सामने ला दी है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास ही है, तो प्रशासन की नाक के नीचे अवैध शराब का कारोबार कैसे चल रहा है? इस नेटवर्क को आखिर किसका संरक्षण मिला हुआ है? उन्होंने कहा कि घटना की तत्काल उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। जहरीली शराब बनाने और बेचने वालों के साथ ही उन्हें संरक्षण देने वाले अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों पर भी कठोर कार्रवाई की जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन


यह भी पढ़ें-मध्य प्रदेश: बच्चों की मौत के बीच बालाघाट को मिला नया सीएमएचओ, डॉ. शत्रुघ्न सिंह दाहिया को सौंपी कमान

25 लाख मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी की मांग
नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से मांग की कि प्रत्येक मृतक परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। उन्होंने उपचाररत सभी मरीजों के इलाज का पूरा खर्च सरकार द्वारा उठाने की मांग भी की। सिंघार ने कहा कि सिर्फ छोटे स्तर पर कार्रवाई करने से समस्या खत्म नहीं होगी। जहरीली शराब के पूरे नेटवर्क की जांच कर उसके पीछे मौजूद लोगों तक पहुंचना होगा, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी दोबारा न हो।


 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed