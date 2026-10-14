मध्य प्रदेश: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति में सीपीसीटी से छूट, 45 वर्ष की उम्र वालों को राहत

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मध्य प्रदेश सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नति देने के लिए कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (सीपीसीटी) की अनिवार्यता से छूट देने को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने 14 अक्तूबर को जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि पदोन्नति की तारीख पर 45 वर्ष की आयु पूरी कर चुके कर्मचारियों को सीपीसीटी स्कोर कार्ड से छूट मिलेगी। हालांकि, ऐसे कर्मचारियों के लिए कंप्यूटर दक्षता जरूरी रहेगी। यह छूट केवल विभागीय पदोन्नति के मामलों में लागू होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव अंकित अस्थाना की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि चतुर्थ श्रेणी से सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया में आ रही कठिनाइयों को दूर करने और कर्मचारियों को न्यायसंगत अवसर देने के लिए पहले जारी निर्देशों को एकीकृत किया गया है। यह आदेश सभी विभागों, संभागीय आयुक्तों, विभागाध्यक्षों और कलेक्टरों को भेजा गया है।