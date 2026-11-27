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जनसमस्याओं के निराकरण में लापरवाही बरतने पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देवास के महाप्रबंधक उद्योग रतन सिंह डावर को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत आयोजित समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आवेदकों की शिकायतें सुनीं। इस दौरान संबंधित प्रकरण की फाइल प्रस्तुत नहीं कर पाने और समस्या के समाधान में उदासीनता सामने आने पर उन्होंने नाराजगी जताई और महाप्रबंधक पर कार्रवाई के निर्देश दिए। कार्यक्रम में देवास की सलोनी सिसोदिया ने लाड़ली लक्ष्मी योजना की छात्रवृत्ति नहीं मिलने की शिकायत की। जांच में सामने आया कि छात्रवृत्ति की राशि सलोनी के खाते के बजाय किसी दूसरे खाते में जमा हो गई थी। इस मामले में संबंधित पर्यवेक्षक ने भी जरूरी फॉलोअप नहीं किया। मुख्यमंत्री ने पर्यवेक्षक की एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।