एमपी: सोनू सिंह के संपर्क में कैसे आई निधि, मां ने खोले सारे राज, सिंगरौली में बना रही थी बड़ा सा 'ड्रीम हाउस'
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Mon, 28 Sep 2026 04:16 PM IST
सार
सिंगरौली में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर निधि तिवारी की मौत के बाद उनकी मां ने सोनू सिंह से बेटी के रिश्ते को लेकर कई अहम बातें बताई हैं। मां के मुताबिक, दोनों की पहचान होटल में हुई थी और बाद में सोनू निधि से लगातार फोन पर संपर्क में रहने लगा था।
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विस्तार
सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर निधि तिवारी की मौत के बाद उनकी मां हेमलता तिवारी ने बेटी के सोनू सिंह के साथ रिश्ते और पिछले कुछ समय की परिस्थितियों को लेकर कई बातें बताई हैं। मां का आरोप है कि निधि सोनू के संपर्क में रहती थी और सोनू उस पर लगातार नजर रखता था। हेमलता के मुताबिक, निधि के कान में अक्सर ब्लूटूथ लगा रहता था और वह लंबे समय तक फोन पर सोनू से बातचीत करती रहती थी।
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होटल में काम के दौरान हुई थी पहचान
परिवार के मुताबिक, निधि मोरवा के जीएस ग्रैंड होटल में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर नौकरी करती थी। होटल में एनसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनियों से जुड़े लोगों का आना-जाना रहता था। इसी दौरान पंजाब के रहने वाले सोनू सिंह से उसकी पहचान हुई। मां के अनुसार, सोनू एक आउटसोर्सिंग कंपनी में इंजीनियर था और सिंगरौली आने पर इसी होटल में ठहरता था। धीरे-धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी और बाद में प्रेम संबंध होने की बात परिवार के सामने आई।
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मां का आरोप- फोन पर लगातार रखता था नजर
हेमलता तिवारी का कहना है कि सोनू निधि के संपर्क में लगातार बना रहता था। वह फोन पर उससे बात करता था और निधि ज्यादातर समय ब्लूटूथ के जरिए उससे जुड़ी रहती थी। परिवार में किसी रिश्तेदार के आने या घर में किसी गतिविधि को लेकर भी सोनू की ओर से सवाल किए जाने की बात मां ने कही है। परिवार का दावा है कि सोनू शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं। मां के मुताबिक, परिवार ने निधि को इस रिश्ते को लेकर समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन दोनों के बीच बातचीत जारी रही।
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परिवार की जिम्मेदारियां भी संभाल रही थी निधि
हेमलता के अनुसार, निधि उनकी सबसे बड़ी बेटी थी और परिवार की जिम्मेदारियों में लगातार सहयोग करती थी। उनके पिता अशोक तिवारी हिंडाल्को में नौकरी करते थे। बाद में उनका ट्रांसफर हो गया और वह करीब 17 साल से परिवार से अलग रह रहे हैं। मां ने ही बच्चों की परवरिश की। निधि भी परिवार के लिए काम कर रही थी। मां के मुताबिक, वह बैढ़न में अपना घर बनवा रही थी और परिवार की जरूरतों का ध्यान रखती थी। हालांकि, पिछले कुछ समय से उसके तनाव में रहने की बात भी परिवार ने कही है।
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घटना के दिन भी कान में लगा था ब्लूटूथ
हेमलता तिवारी के मुताबिक, घटना वाले दिन निधि ने नीचे पूजा-पाठ किया और इसके बाद घर की ऊपरी मंजिल पर चली गई। उस वक्त भी उसके कान में ब्लूटूथ लगा हुआ था। कुछ देर बाद सोनू सिंह का फोन आने की बात मां ने बताई। परिवार के लोग ऊपर पहुंचे तो निधि के कमरे का दरवाजा बंद मिला। आवाज देने के बावजूद अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद दरवाजा तोड़ा गया।
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कमरे के अंदर का मंजर देख मचा हड़कंप
मां के अनुसार, दरवाजा खुलने पर निधि दुपट्टे के सहारे पंखे से लटकी मिली। यह देखकर घर में अफरा-तफरी मच गई। परिजनों ने तत्काल घटना की सूचना पुलिस को दी। फिलहाल निधि की मौत के मामले में पुलिस जांच कर रही है। परिवार की ओर से सामने आए आरोपों के अलावा पुलिस सोनू से हुई बातचीत, कॉल रिकॉर्ड और घटना से पहले की परिस्थितियों की भी जांच कर रही है। निधि की मौत के पीछे की पूरी वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
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होटल में काम के दौरान हुई थी पहचान
परिवार के मुताबिक, निधि मोरवा के जीएस ग्रैंड होटल में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर नौकरी करती थी। होटल में एनसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनियों से जुड़े लोगों का आना-जाना रहता था। इसी दौरान पंजाब के रहने वाले सोनू सिंह से उसकी पहचान हुई। मां के अनुसार, सोनू एक आउटसोर्सिंग कंपनी में इंजीनियर था और सिंगरौली आने पर इसी होटल में ठहरता था। धीरे-धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी और बाद में प्रेम संबंध होने की बात परिवार के सामने आई।
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मां का आरोप- फोन पर लगातार रखता था नजर
हेमलता तिवारी का कहना है कि सोनू निधि के संपर्क में लगातार बना रहता था। वह फोन पर उससे बात करता था और निधि ज्यादातर समय ब्लूटूथ के जरिए उससे जुड़ी रहती थी। परिवार में किसी रिश्तेदार के आने या घर में किसी गतिविधि को लेकर भी सोनू की ओर से सवाल किए जाने की बात मां ने कही है। परिवार का दावा है कि सोनू शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं। मां के मुताबिक, परिवार ने निधि को इस रिश्ते को लेकर समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन दोनों के बीच बातचीत जारी रही।
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परिवार की जिम्मेदारियां भी संभाल रही थी निधि
हेमलता के अनुसार, निधि उनकी सबसे बड़ी बेटी थी और परिवार की जिम्मेदारियों में लगातार सहयोग करती थी। उनके पिता अशोक तिवारी हिंडाल्को में नौकरी करते थे। बाद में उनका ट्रांसफर हो गया और वह करीब 17 साल से परिवार से अलग रह रहे हैं। मां ने ही बच्चों की परवरिश की। निधि भी परिवार के लिए काम कर रही थी। मां के मुताबिक, वह बैढ़न में अपना घर बनवा रही थी और परिवार की जरूरतों का ध्यान रखती थी। हालांकि, पिछले कुछ समय से उसके तनाव में रहने की बात भी परिवार ने कही है।
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घटना के दिन भी कान में लगा था ब्लूटूथ
हेमलता तिवारी के मुताबिक, घटना वाले दिन निधि ने नीचे पूजा-पाठ किया और इसके बाद घर की ऊपरी मंजिल पर चली गई। उस वक्त भी उसके कान में ब्लूटूथ लगा हुआ था। कुछ देर बाद सोनू सिंह का फोन आने की बात मां ने बताई। परिवार के लोग ऊपर पहुंचे तो निधि के कमरे का दरवाजा बंद मिला। आवाज देने के बावजूद अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद दरवाजा तोड़ा गया।
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कमरे के अंदर का मंजर देख मचा हड़कंप
मां के अनुसार, दरवाजा खुलने पर निधि दुपट्टे के सहारे पंखे से लटकी मिली। यह देखकर घर में अफरा-तफरी मच गई। परिजनों ने तत्काल घटना की सूचना पुलिस को दी। फिलहाल निधि की मौत के मामले में पुलिस जांच कर रही है। परिवार की ओर से सामने आए आरोपों के अलावा पुलिस सोनू से हुई बातचीत, कॉल रिकॉर्ड और घटना से पहले की परिस्थितियों की भी जांच कर रही है। निधि की मौत के पीछे की पूरी वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।