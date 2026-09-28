एमपी: सोनू सिंह के संपर्क में कैसे आई निधि, मां ने खोले सारे राज, सिंगरौली में बना रही थी बड़ा सा 'ड्रीम हाउस'

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सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर निधि तिवारी की मौत के बाद उनकी मां हेमलता तिवारी ने बेटी के सोनू सिंह के साथ रिश्ते और पिछले कुछ समय की परिस्थितियों को लेकर कई बातें बताई हैं। मां का आरोप है कि निधि सोनू के संपर्क में रहती थी और सोनू उस पर लगातार नजर रखता था। हेमलता के मुताबिक, निधि के कान में अक्सर ब्लूटूथ लगा रहता था और वह लंबे समय तक फोन पर सोनू से बातचीत करती रहती थी।