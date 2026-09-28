फर्जी आईएएस तृप्ति सिंह केस में शिकायतकर्ता रोहित भी आरोपी, नौकरी लगवाने झांसा देने का आरोप, एफआईआर दर्ज

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फर्जी आईएएस बनकर ठगी के आरोपों में घिरी तृप्ति सिंह के मामले में पुलिस जांच के दौरान नया मोड़ सामने आया है। जिस रोहित लिल्हारे ने तृप्ति के खिलाफ सबसे पहले शिकायत दर्ज कराई थी, अब बागसेवनिया पुलिस ने उसे भी आरोपी बनाया है। पुलिस के मुताबिक रोहित ने तृप्ति के कहने पर एक युवती से फोन पर बातचीत की थी। बातचीत में युवती को नौकरी लगने और जॉइनिंग से जुड़ी प्रक्रिया को लेकर भरोसा दिलाने का आरोप है। पुलिस के अनुसार रोहित ने युवती से कहा था कि जॉइनिंग और पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी और सिर्फ मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) से सत्यापन बाकी है। पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल की जांच के बाद रोहित की भूमिका को संदिग्ध माना और उसे मामले में आरोपी बनाया।