मध्यप्रदेश: एसआईआर विवाद पर भाजपा का कांग्रेस पर पलटवार, सीएम मोहन बोले- राहुल गांधी देश से माफी मांगें

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चुनाव आयोग के एसआईआर को लेकर दिए गए स्पष्टीकरण के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। रविवार को भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के आरोपों पर सवाल उठाए। दोनों नेताओं ने कहा कि बिना ठोस प्रमाण के संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना उचित नहीं है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस लगातार संवैधानिक संस्थाओं को लेकर भ्रम फैलाने का काम करती रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि एसआईआर से जुड़े फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से लिए गए हैं। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि "नाच न जाने, आंगन टेढ़ा" वाली स्थिति है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता का इस तरह का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र को मजबूत रखने की जिम्मेदारी जितनी सत्ता पक्ष की है, उतनी ही विपक्ष की भी है। मोहन यादव ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्तों को लेकर लोगों के बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के पास कोई ठोस प्रमाण हैं तो उन्हें जनता के सामने रखना चाहिए।