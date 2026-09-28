एमपी: आखिरी कॉल के बाद इन्फ्लुएंसर निधि का भावुक पोस्ट, कमरे में हुईं बंद; मोबाइल से तलाशे जा रहे मौत के सुराग

सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और मिस प्रिटी इंडिया की विजेता निधि तिवारी की मौत के बाद पुलिस की जांच अब उनकी जिंदगी के आखिरी कुछ घंटों की डिजिटल टाइमलाइन पर टिक गई है। मौत से पहले फोन पर हुई बातचीत, उसके बाद सोशल मीडिया पर की गई भावुक पोस्ट और फिर कमरे में खुद को बंद करने के घटनाक्रम को पुलिस जोड़कर देख रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आखिरी बातचीत के बाद निधि के साथ क्या-क्या हुआ था।

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