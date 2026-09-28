उज्जैन ‘शाही मस्जिद नहीं हट रही...’  वक्फ बोर्ड अध्यक्ष पटेल का ओवैसी को जवाब, बोले- लोगों को भड़काना बंद करें

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उज्जैन की शाही मस्जिद के हिस्से को हटाने को लेकर बढ़े विवाद के बीच मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शाही मस्जिद को न तो शहीद किया जा रहा है और न ही विस्थापित किया जा रहा है। सिंहस्थ 2028 के लिए हो रहे सड़क चौड़ीकरण की जद में आने वाले मस्जिद के हिस्से को मुस्लिम समाज और मस्जिद कमेटी के लोग खुद हटा रहे हैं। सनवर पटेल ने कहा कि प्रशासन और मुस्लिम समाज के वरिष्ठ लोगों के बीच बैठक में यह तय हुआ था कि मस्जिद का प्रभावित हिस्सा प्रशासन नहीं हटाएगा। समाज के लोग खुद ही उसे हटाएंगे। उनके मुताबिक इसी फैसले के तहत मस्जिद के उस हिस्से को हटाने की प्रक्रिया चल रही है।