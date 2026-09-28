भोपाल से जुड़ी ट्रेनों में बदलाव: कोटा बायपास होंगी 4 ट्रेनें, सोगरिया तक जाएगी पैसेंजर,पूजा स्पेशल के नौ फेरे

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कोटा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर-3 पर पुनर्विकास कार्य के कारण 29 सितंबर से 18 अक्टूबर तक भोपाल मंडल होकर चलने वाली चार ट्रेनों के मार्ग में अस्थायी बदलाव रहेगा। भोपाल-जोधपुर और जोधपुर-भोपाल एक्सप्रेस के 20-20 फेरे तथा जबलपुर-अजमेर और अजमेर-जबलपुर एक्सप्रेस के क्रमश: 19 और 20 फेरे कोटा जंक्शन को बायपास करेंगे। ये ट्रेनें गुरला-कोटा सी केबिन-सोगरिया परिवर्तित मार्ग से चलेंगी।इसी अवधि में ट्रेन संख्या 61634 बीना-कोटा के 20 फेरों का अल्पावधि समापन कोटा के बजाय सोगरिया स्टेशन पर होगा। वापसी में ट्रेन संख्या 61633 कोटा-बीना के 20 फेरे सोगरिया से शुरू होंगे। सोगरिया-बीना ट्रेन सोगरिया से दोपहर 3:20 बजे रवाना होगी।दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में झारसुगुड़ा पैसेंजर यार्ड में नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के कारण रानी कमलापति-संतरागाछी हमसफर एक्सप्रेस की एक-एक ट्रिप रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 22169 रानी कमलापति-संतरागाछी हमसफर एक्सप्रेस 9 दिसंबर को रानी कमलापति से नहीं चलेगी। वहीं ट्रेन संख्या 22170 संतरागाछी-रानी कमलापति हमसफर एक्सप्रेस 10 दिसंबर को रद्द रहेगी।अतिरिक्त यात्री भीड़ को देखते हुए अजमेर-रांची के बीच साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ट्रेन संख्या 09619 अजमेर-रांची पूजा स्पेशल 2 अक्टूबर से 27 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को कुल 9 फेरे लगाएगी। वापसी में ट्रेन संख्या 09620 रांची-अजमेर 4 अक्टूबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को 9 फेरे चलेगी। यह ट्रेन भोपाल मंडल के गुना क्षेत्र के यात्रियों के लिए भी उपयोगी रहेगी। अजमेर से चलकर ट्रेन अगले दिन सुबह 9:10 बजे गुना पहुंचेगी, जबकि वापसी में रांची से चलकर अगले दिन सुबह 7:25 बजे गुना पहुंचेगी। स्पेशल ट्रेन में 18 आईसीएफ कोच होंगे। इनमें वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के 2, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 5, स्लीपर के 5, सामान्य श्रेणी के 2 और एसएलआरडी के 2 कोच शामिल हैं। ट्रेन के प्रमुख ठहराव किशनगढ़, जयपुर, सवाई माधोपुर, सोगरिया, बारां, छबड़ा गुगोर, रुठियाई, गुना, सागर, दमोह, कटनी मुड़वारा, सिंगरौली, चोपन, रेनूकूट, गढ़वा रोड, डाल्टनगंज, बरवाडीह, लातेहार, टोरी और लोहरदगा समेत अन्य स्टेशन हैं। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन के मार्ग और संचालन की जानकारी 139 हेल्पलाइन, रेल मदद या रेलवन एप से जांचने की अपील की है।