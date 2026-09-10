फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bhopal News ›   Bulldozer razes structures on government land worth ₹15 crore: 20 shops and 2 houses demolished in Narela Shan

भोपाल: 15 करोड़ की सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर, 20 दुकानें और 2 मकान जमींदोज, 10 हजार वर्गफीट जमीन खाली

Thu, 10 Sep 2026 06:01 PM IST
Sandeep Kumar Tiwari न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल Published by: Sandeep Kumar Tiwari Updated Thu, 10 Sep 2026 06:01 PM IST
सार

गोविंदपुरा के नरेला शंकरी में प्रशासन ने करीब 15 करोड़ रुपए बाजार मूल्य की सरकारी जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई। 20 दुकानें और 2 आवासीय निर्माण तोड़कर 10,760 वर्गफीट जमीन शासन के कब्जे में ली गई।

विज्ञापन
Bulldozer razes structures on government land worth ₹15 crore: 20 shops and 2 houses demolished in Narela Shan
अतक्रिमण पर कार्रवाई - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र के नरेला शंकरी में गुरुवार को प्रशासन ने बड़ी अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई करते हुए करीब 15 करोड़ रुपए बाजार मूल्य की सरकारी जमीन खाली करा ली। शासकीय भूमि पर बनाए गए 20 व्यावसायिक दुकानों और 2 आवासीय निर्माणों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के बाद करीब 10 हजार 760 वर्गफीट जमीन को दोबारा शासन के कब्जे में ले लिया गया।
विज्ञापन


20 दुकानें और 2 मकान जमींदोज
कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देशन में जिला प्रशासन, नगर निगम, उद्योग विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम नरेला शंकरी पहुंची। यहां सरकारी जमीन पर अनधिकृत रूप से किए गए निर्माणों को हटाने की कार्रवाई की गई। टीम ने मौके पर बने 20 व्यावसायिक दुकानों और दो आवासीय निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान किसी तरह की स्थिति न बिगड़े, इसके लिए मौके पर पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात रहा।
विज्ञापन


गाइडलाइन में 4.50 करोड़, बाजार कीमत 15 करोड़
प्रशासन के मुताबिक अतिक्रमण मुक्त कराई गई जमीन का क्षेत्रफल करीब एक हजार वर्गमीटर यानी 10,760 वर्गफीट है। इसकी सरकारी गाइडलाइन दर के हिसाब से न्यूनतम कीमत करीब 4.50 करोड़ रुपए है, जबकि मौजूदा बाजार मूल्य करीब 15 करोड़ रुपए आंका गया है। यानी शहर के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में स्थित बेशकीमती सरकारी जमीन पर किए गए निर्माण को हटाकर प्रशासन ने जमीन को वापस अपने आधिपत्य में ले लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


यह भी पढ़ें-एमपी में थमी तेज बारिश: 3 दिन राहत, 13 सितंबर से फिर बदलेगा मौसम, अभी सामान्य से 7% कम पानी


चार विभागों की संयुक्त कार्रवाई
बेदखली की कार्रवाई एसडीएम गोविंदपुरा आशुतोष शर्मा, तहसीलदार सौरभ वर्मा और नगर निगम अतिक्रमण शाखा प्रभारी शैलेंद्र भदौरिया की मौजूदगी में हुई। राजस्व, नगर निगम और उद्योग विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस बल की मौजूदगी में निर्माण हटाने की कार्रवाई पूरी की गई और जमीन को शासन के आधिपत्य में लिया गया।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed