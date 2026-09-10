भोपाल: 15 करोड़ की सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर, 20 दुकानें और 2 मकान जमींदोज, 10 हजार वर्गफीट जमीन खाली

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कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देशन में जिला प्रशासन, नगर निगम, उद्योग विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम नरेला शंकरी पहुंची। यहां सरकारी जमीन पर अनधिकृत रूप से किए गए निर्माणों को हटाने की कार्रवाई की गई। टीम ने मौके पर बने 20 व्यावसायिक दुकानों और दो आवासीय निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान किसी तरह की स्थिति न बिगड़े, इसके लिए मौके पर पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात रहा।प्रशासन के मुताबिक अतिक्रमण मुक्त कराई गई जमीन का क्षेत्रफल करीब एक हजार वर्गमीटर यानी 10,760 वर्गफीट है। इसकी सरकारी गाइडलाइन दर के हिसाब से न्यूनतम कीमत करीब 4.50 करोड़ रुपए है, जबकि मौजूदा बाजार मूल्य करीब 15 करोड़ रुपए आंका गया है। यानी शहर के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में स्थित बेशकीमती सरकारी जमीन पर किए गए निर्माण को हटाकर प्रशासन ने जमीन को वापस अपने आधिपत्य में ले लिया।बेदखली की कार्रवाई एसडीएम गोविंदपुरा आशुतोष शर्मा, तहसीलदार सौरभ वर्मा और नगर निगम अतिक्रमण शाखा प्रभारी शैलेंद्र भदौरिया की मौजूदगी में हुई। राजस्व, नगर निगम और उद्योग विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस बल की मौजूदगी में निर्माण हटाने की कार्रवाई पूरी की गई और जमीन को शासन के आधिपत्य में लिया गया।