मध्य प्रदेश: जन्माष्टमी पर CM मोहन यादव की बंदियों को सौगात, पात्र कैदियों की सजा में मिलेगी 1 महीने की छूट

1 of 3 सीएम यादव गौमाता को रोटी खिलाते हुए - फोटो : अमर उजाला

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2 of 3 मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव - फोटो : अमर उजाला

3 of 3 मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव - फोटो : अमर उजाला