कौन हैं इरशाद वली? CM मोहन यादव ने बनाया सागर IG, जहरीली शराब कांड के बीच मिली बड़ी जिम्मेदारी

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मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 2004 बैच के IPS अधिकारी इरशाद वली को सागर रेंज का नया IG बनाया गया है। सागर में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद सरकार ने यह अहम जिम्मेदारी वली को सौंपी है। ऐसे में चर्चा है कि इरशाद वली कौन हैं और सरकार ने सागर की कमान उन्हीं को क्यों सौंपी? इरशाद वली का नाम मध्यप्रदेश पुलिस के अनुभवी और मैदानी अधिकारियों में गिना जाता है। करीब दो दशक से ज्यादा के पुलिस करियर में वे अलग-अलग महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। बालाघाट से लेकर भोपाल और नर्मदापुरम तक वे पुलिसिंग की महत्वपूर्ण कमान संभाल चुके हैं। रेंज स्तर पर काम करने का उनका अनुभव सागर की मौजूदा परिस्थितियों में उनके लिए अहम साबित हो सकता है।