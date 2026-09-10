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कौन हैं इरशाद वली? CM मोहन यादव ने बनाया सागर IG, जहरीली शराब कांड के बीच मिली बड़ी जिम्मेदारी

Thu, 10 Sep 2026 04:32 PM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Thu, 10 Sep 2026 04:32 PM IST
सार

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी इरशाद वली को सागर रेंज का नया आईजी बनाया है। जहरीली शराब कांड के बाद मिली इस अहम जिम्मेदारी के साथ अब उनके सामने अवैध शराब के नेटवर्क पर शिकंजा कसने की बड़ी चुनौती होगी। बालाघाट, भोपाल और नर्मदापुरम जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पुलिसिंग का अनुभव रखने वाले इरशाद वली को मैदानी और रेंज स्तर की जिम्मेदारियों का लंबा अनुभव है।

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Who is Irshad Wali? CM Mohan Yadav appoints him as Sagar IG; he takes on a major responsibility amidst the spu
सागर आईजी इरशाद वली - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 2004 बैच के IPS अधिकारी इरशाद वली को सागर रेंज का नया IG बनाया गया है। सागर में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद सरकार ने यह अहम जिम्मेदारी वली को सौंपी है। ऐसे में चर्चा है कि इरशाद वली कौन हैं और सरकार ने सागर की कमान उन्हीं को क्यों सौंपी? इरशाद वली का नाम मध्यप्रदेश पुलिस के अनुभवी और मैदानी अधिकारियों में गिना जाता है। करीब दो दशक से ज्यादा के पुलिस करियर में वे अलग-अलग महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। बालाघाट से लेकर भोपाल और नर्मदापुरम तक वे पुलिसिंग की महत्वपूर्ण कमान संभाल चुके हैं। रेंज स्तर पर काम करने का उनका अनुभव सागर की मौजूदा परिस्थितियों में उनके लिए अहम साबित हो सकता है।
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इरशाद वली 2004 बैच के मध्यप्रदेश कैडर केआईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने अपने करियर में जिला और रेंज स्तर की कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। वे बालाघाट के डीआईजी, भोपाल के डीआईजी और नर्मदापुरम जोन के आईजी जैसे पदों पर रह चुके हैं। पुलिस मुख्यालय स्तर पर भी उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली हैं। वली के करियर की खास बात यह है कि उन्हें शहरी पुलिसिंग के साथ-साथ रेंज स्तर की जिम्मेदारी का भी अनुभव है। यही वजह है कि सागर जैसे मामले में उनकी तैनाती को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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भोपाल में भी संभाली कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी
भोपाल में डीआईजी के तौर पर काम करने के दौरान भी वली की सक्रिय पुलिसिंग चर्चा में रही। कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन में पुलिस व्यवस्था की निगरानी के लिए वे लंबे समय तक सक्रिय रहे थे। उस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों को लगातार दिशा-निर्देश दिए और फील्ड की स्थिति की मॉनिटरिंग की। उनके पुलिस करियर में चुनावी ड्यूटी भी महत्वपूर्ण रही है। बेहतर कार्य के लिए उन्हें सम्मानित किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। 


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अब सागर में सबसे बड़ी चुनौती अवैध शराब का नेटवर्क
सागर में जहरीली शराब कांड के बाद इरशाद वली के सामने सबसे बड़ी चुनौती अवैध शराब के नेटवर्क पर कार्रवाई की होगी। घटना के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में नए सागर IG इरशाद वली के सामने सिर्फ घटना से जुड़े मामलों की पुलिस जांच की निगरानी ही नहीं, बल्कि अवैध शराब की सप्लाई चेन, स्थानीय स्तर पर संरक्षण और पुलिस की जवाबदेही जैसे सवाल भी महत्वपूर्ण होंगे। 

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इरशाद वली की पत्नी है आईएएस 
इरशाद वली मूलत: बिहार के रहने वाले हैं। उनकी पत्नी भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं। इरशाद वली को नागालैंड कैडर मिला था, लेकिन उनका निगाह मध्य प्रदेश कैडर की आईएएस सुफिया फारुखी से हुआ, जिसके बाद इरशद वली ने भी अपना कैंडर बदलवाकर मध्य प्रदेश करवा लिया। 
 
 
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