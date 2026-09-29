मध्यप्रदेश: यूनेस्को की नजर में आया MP; बाघ गुफा से उदयगिरि तक 4 धरोहरें शामिल, अब 19 स्थल टेंटेटिव लिस्ट में

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मध्यप्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक और पहचान मिली है। यूनेस्को की विश्व धरोहर की टेंटेटिव (अस्थायी) सूची में प्रदेश के चार नए स्थलों को शामिल किया गया है। इनमें धार की बाघ गुफा चित्रकारी, रातापानी का गिन्नौरगढ़ किला, मुरैना का बटेश्वर-पदावली-ककरामठ मंदिर समूह और विदिशा की उदयगिरि गुफाएं शामिल हैं। इन चार स्थलों के जुड़ने के बाद यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में मध्यप्रदेश के स्थलों की संख्या 19 हो गई है। टेंटेटिव लिस्ट में शामिल होना किसी स्थल के विश्व धरोहर सूची में शामिल होने की प्रक्रिया का शुरुआती चरण है। इसके बाद संबंधित स्थलों का मूल्यांकन और अन्य प्रक्रियाएं पूरी होने पर उन्हें विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने चारों स्थलों के टेंटेटिव लिस्ट में शामिल होने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इससे मध्यप्रदेश की ऐतिहासिक धरोहरों को वैश्विक पहचान मिलने की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिला है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सामूहिक प्रयास करने की बात कही।